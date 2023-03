Szef MON: Polska jest bezpieczna, kiedy jest silne wojsko

Polska jest bezpieczna, kiedy jest silne wojsko - powiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak w warszawskiej Wesołej.

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak wraz z premierem Mateuszem Morawieckim odwiedzili w niedzielę 1. Warszawską Brygadę Pancerną im. gen. Tadeusza Kościuszki w Wesołej, gdzie spotkali się z uczestnikami projektu "Trenuj z NATO".

Jest rocznica. Polska w NATO od prawie ćwierć wieku

"Dziś świętujemy 24-lecie przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale to nie jest święto, to jest dzień ważny, pokazujący naszą drogę do wolności. Jest to dzień pokazujący nasze wysiłki, naszą troskę o to, żeby Polska była wolna, żeby się rozwijała" - powiedział minister. "Żeby tak było Polska musi być bezpieczna" - zaznaczył.

Podkreślił, że dzięki temu, że wzmacniane jest Wojsko Polskie, powoływane są do życia nowe jednostki wojskowe, Wojsko Polskie rozwija się liczebnie i jest wyposażone w nowoczesną broń, Polska jest bezpieczna.

"Polska jest silna również w sojuszach, czego dowodem jest obecność żołnierzy amerykańskich, brytyjskich, rumuńskich i chorwackich na polskiej ziemia. Ale również obecność polskich żołnierzy w Rumunii czy na Łotwie" - ocenił.

Jeszcze w tym roku, będą w tej brygadzie czołgi Abrams.

W Wesołej stacjonuje warszawska brygada pancerna, która wchodzi w skład "żelaznej dywizji". "Powołanej przez rząd PiS na gruzach zlikwidowanej przez koalicję PO-PSL, 1. Warszawskiej Dywizji Pancernej im. gen. Tadeusza Kościuszki" - wyjaśnił wicepremier.

Zaznaczył, że jeszcze w tym roku, będą w tej brygadzie czołgi Abrams. "Będą w rękach naszych żołnierzy, będą strzegły naszego bezpieczeństwa na wschodniej flance sojuszu północnoatlantyckiego. To one zamkną Bramę Brzeską, żeby odstraszyć agresora. Tak żeby odradzające się imperium rosyjskie nie odważyło się na to, żeby napaść na Polskę" - podkreślił.

Przekazał, że na niedzielne szkolenie "Trenuj z Wojskiem" w Wesołej zgłosiła się rekordowa liczba prawie 500 osób. Przypomniał, że wiosną rozpocznie się kolejna, trzecia edycja programu. W jesiennej i zimowej edycji wzięło udział ponad 11 tys. osób. Szef MON zachęcił, żeby jak najwięcej ludzi wstępowało do Wojska Polskiego. "Przygotowano 25 tysięcy miejsc dla chętnych" - zaznaczył.