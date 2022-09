Szef MON: Polska jest dziś nie tylko biorcą, ale także dawcą bezpieczeństwa w NATO

Polska jest dziś nie tylko biorcą, ale także dawcą bezpieczeństwa w NATO; wcześniej tak nie było - poprzednie rządu likwidowały jednostki wojskowe, mimo przestróg prezydenta Lecha Kaczyńskiego - powiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak na poligonie w Nowej Dębie.

Błaszczak wziął we wtorek udział w ćwiczeniach "Niedźwiedź-22" w Nowej Dębie, w których udział bierze 18 Dywizja Zmechanizowana, a także wojska amerykańskie i brytyjskie.

"Nasze członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim rzeczywiście stanowi gwarancję naszego bezpieczeństwa, ale nasze członkostwo w NATO jest dziś w pełni, ale wcześniej tak nie było. Wcześniej byliśmy zdani na to, że inni będą nas bronić; dziś możemy powiedzieć, że wojsko polskie jest na tyle silne - a będzie jeszcze silniejsze - że Polska jest dziś nie tylko biorcą bezpieczeństwa, ale również dawcą" - podkreślił minister. Jak dodał, na tym polega zasada współpracy między siłami państw NATO.

Szef MON odniósł się również do wtorkowej konferencji z udziałem liderów opozycji z okazji 25-lecia rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych do NATO pt. "Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO - rola Polski".

"Po pierwsze - nie słyszałem, żeby tam zauważono, że kierunek w stronę NATO nadał rząd śp. premiera Jana Olszewskiego. Przecież wtedy, na początku lat dziewięćdziesiątych, mówiono: NATO bis. Ci, którzy dziś są w opozycji, wtedy mówili o NATO bis; ale to jest jeszcze mało - gorzej, że ci, którzy dziś są w opozycji, kiedy rządzili naszym krajem, likwidowali jednostki wojskowe" - powiedział Błaszczak.

"Osłabiali zdolności obronne RP. Szczególnie zły był rok 2011 - zlikwidowana na przykład 1 Warszawską Dywizję Zmechanizowaną im. Tadeusza Kościuszki. To rząd koalicji KO-PSL otworzył wschód naszego kraju. Zlikwidowano też inne jednostki, chociażby brygadę zmechanizowaną w Lublinie; dziś żołnierze z reaktywowanej brygady zmechanizowanej w Lublinie ćwiczą właśnie tu, na tym poligonie" - zauważył szef MON.

Jak dodał, wcześniej ówczesny prezydent Lech Kaczyński przestrzegał przed odradzaniem się imperializmu rosyjskiego. "Nie był słuchany; był lekceważony, był atakowany. Ci, którzy dzisiaj organizowali to spotkanie na temat wejścia Polski do NATO nazywali prezydenta Kaczyńskiego rusofobem; ale my realizujemy testament Lecha Kaczyńskiego" - oświadczył Błaszczak

Szef MON podziękował również swoim odpowiednikom z USA i Wielkiej Brytanii - Lloydowi Austinowi i Benowi Wallace'owi za to, że "w sytuacji, w której Ukraina została napadnięta przez Rosję zwiększyła się obecność wojsk sojuszniczych w Polsce - właśnie wojsk amerykańskich i wojsk brytyjskich".

