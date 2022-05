Szef MON: polskie wojsko musi być zdolne do samodzielnego odstraszania

Wojsko Polskie musi być zdolne do samodzielnego odstraszania przeciwnika i samodzielnej obrony - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak, powołując się na wnioski z wojny na Ukrainie.

"Naszym celem jest posiadanie jeszcze bardziej nowoczesnych, mobilnych, elastycznych sił zbrojnych, które będą zdolne do samodzielnej obrony Polski" - powiedział minister, który wziął we wtorek w Warszawie udział w konferencji Defence24 Day.

Przypomniał, że rozbudowę liczebną wojska i zwiększenie wydatków obronnych przewiduje obowiązująca ustawa o obronie ojczyzny. "Wyciągamy także wnioski z wojny na Ukrainie. Jej obserwacja utwierdziła nas w przekonaniu, że Wojsko Polskie musi być zdolne do odstraszania w oparciu o własny potencjał obrony" - powiedział szef MON. Za konieczny uznał zrównoważony rozwój zdolności obronnych we wszystkich domenach - lądowej, powietrznej, morskiej, kosmicznej i cybernetycznej, a także rozbudowę WOT. "Takie rozwiązania znajdują się w dokumencie określającym sposób przebudowy Sił Zbrojnych RP model 2035, który wkrótce zaprezentujemy" - zapowiedział."Ostatnie miesiące to czas fundamentalnych zmian dla Sił Zbrojnych RP. Obowiązująca już ustawa o obronie ojczyzny stworzyła niepowtarzalne możliwości rozwoju i wzrostu potencjału sił zbrojnych" - dodał Błaszczak. Według szefa MON ustawa tworzy "fundament pod to, aby zbudować jedną z silniejszych armii w Sojuszu Północnoatlantyckim; daje narzędzia, aby unowocześnić, modernizować i rozbudowywać Siły Zbrojne RP". Przypomniał, że ustawa, która zastąpiła 14 ustaw i znowelizowała kilkadziesiąt innych, zwiększyła udział wydatków obronnych do 3 procent PKB, począwszy od przyszłego roku, i wprowadziła możliwość finansowania zakupów krajowego i zagranicznego uzbrojenia spoza budżetu, poprzez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych."Ustawa otwiera drogę do stworzenia 300-tysięcznego, dobrze wyposażonego wojska" - powiedział Błaszczak. Wyraził przekonanie, że dzięki nowemu rodzajowi służby - dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej, do której nabór rozpoczął się w sobotę - "szybko zwiększymy liczebność sił zbrojnych". Według szefa MON zmiana systemu zakupów i powołanie Rady ds. Uzbrojenia oraz Agencji Uzbrojenia pozwoliły "przełamać imposybilizm i skrócić proces decyzyjny". "Efekty widać od razu" - dodał, wskazując na zakupy uzbrojonych dronów Gladius, kontrakt na system obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew i mini bezzałogowce obserwacyjne w programie Wizjer.Poinformował o podpisaniu zapytania ofertowego w sprawie sześciu kolejnych baterii zestawów obrony powietrznej Patriot, wybranego jako podstawa programu Wisła. Baterie Patriot, które Polska zamierza kupić w drugiej fazie programu Wisła, mają być zintegrowane z nowym radarem o polu obserwacji 360 stopni, testowanym obecnie przez wojska lądowe USA.Na wnioski wyciągane z inwazji Rosji na Ukrainę wskazał także szef BBN Paweł Soloch. Wymienił wśród nich "przyspieszenie budowy całościowego, strategicznego podejścia do zarzadzania bezpieczeństwem kraju". Zwrócił uwagę, że ustawa o obronie ojczyzny zakłada budowę sił zbrojnych dwukrotnie liczniejszych niż obecnie. Według Solocha wdrażanie ustawy będzie jednym z tematów, które prezydent Andrzej Duda poruszy na planowanej odprawie kierowniczej kadry MON.

"Armia, ktorej potrzebujemy, musi być armią liczną i musi być armią, która broni naszego terytorium od samego początku. Okrucieństwo, barbarzyństwo armii rosyjskiej pokazało, że nie można pozwolić na to, żeby wróg zalał choć kawałek naszego terytorium" - mówił szef BBN.Jednym z tematów debat konferencji był planowany na koniec czerwca szczyt NATO w Madrycie, na którym ma zostać przyjęta nowa koncepcja strategiczna. Sekretarz stanu w ministerstwie obrony Rumunii Simona Cojocaru podkreśliła, że dokument musi zostać przygotowany w dłuższej perspektywie i uwzględniać nowe wyzwania. "Musimy zadbać, by nowa koncepcja strategiczna nie okazała się przestarzała następnego dnia" - wezwała. Opowiedziała się za rozbudową batalionowych grup bojowych NATO rozmieszczonych od 2017 r. na wschodniej flance do poziomu brygad.

Także wiceszef MSZ Marcin Przydacz za najważniejsze uznał, by nowa koncepcja strategiczna dostosowywała NATO do obecnych wyzwań. "Zasadniczym kierunkiem powinno być wzmocnienie wschodniej flanki NATO" - powiedział. "Większość sojuszników jest już po naszej stronie, jestem przekonany, że uda się do tej koncepcji przekonać wszystkich 30 członków" - dodał.Przydacz opowiedział się za utrwaleniem obecnej zwiększonej sojuszniczej obecności wojskowej na wschodniej flance. Wyraził nadzieję, że zostanie też podjęta "historyczna decyzja dotycząca rozszerzenia" Sojuszu o Szwecję i Finlandię. Pytany o perspektywy przezwyciężenia sprzeciwu Turcji powiedział, że jest dobrej myśli. Dodał, że rozmowy o zgodzie na rozbudowę NATO na północy powinny się toczyć w zaciszu gabinetów.Za niezbędne wiceszef MSZ uznał także utrzymanie perspektywy 360 stopni - przywiązywania przez sojuszników wagi do wyzwań i zagrożeń nie tylko ze wschodu, ale także np. z południa. "Musimy okazywać zainteresowanie, wspierać naszych sojuszników na innych kierunkach" - zaznaczył.Prezes organizującej konferencję spółki Defence24 Piotr Małecki przypomniał, że w ostatnich latach "niektórzy mówili o końcu NATO czy też o konieczności redukcji armii", a fałszywośc ich też pokazała napaść Rosji na Ukrainę. Do głównych zadań szczytu zaliczył odpowiedź na pytanie, jak NATO i poszczególne państwa członkowskie będa budować oporność na rosnące zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej" oraz jak skutecznie odstraszać przeciwnika. Dodał, że zapewnienie bezpieczeństwa i odporności to zdanie dla całego państwa, nie tylko MON. Zauważył, że ustawa o obronie ojczyzny została uchwalona przy zgodzie wszystkich sił politycznych. "Jedność w kwestiach bezpieczeństwa jest dobra prognoza dla dalszego umacniania bezpieczeństwa państwa ponad podziałami" - powiedział. Dodał, że wojna na Ukrainie pokazała znaczenie posiadania zdolności do produkcji i serwisu sprzętu wojskowego w kraju.