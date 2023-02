Szef MON: ponad 3000 ochotników rozpoczyna szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Ponad 3000 ochotników rozpoczyna w poniedziałek szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Konsekwentnie zwiększamy liczebność Wojska Polskiego i tworzymy nowe jednostki - podkreślił wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

"Ponad 3000 ochotników rozpoczyna dziś szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Konsekwentnie zwiększamy liczebność Wojska Polskiego i tworzymy nowe jednostki. Silna i wyposażona w nowoczesny sprzęt armia jest gwarancją naszego bezpieczeństwa" - napisał w poniedziałek na Twitterze Błaszczak.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to forma służby wprowadzona na mocy ustawy o obronie Ojczyzny, która obowiązuje od kwietnie ub.r. Składa się ona z dwóch etapów - pierwszy przewiduje 28-dniowe szkolenie podstawowe obejmujące m.in. ćwiczenie musztry, naukę regulaminów wojskowych i szkolenie z bronią. Po złożeniu przysięgi żołnierze mogą przejść do szkolenia specjalistycznego, które potrwa 11 miesięcy i będzie połączone z wykonywaniem obowiązków w jednostce wojskowej.

Żołnierz, który odbył dobrowolną zasadniczą służbę wojskową może być przeniesiony na swój wniosek do zawodowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej albo do aktywnej rezerwy. W przypadku braku takiego wniosku żołnierz będzie przeniesiony do rezerwy pasywnej.