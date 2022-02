Szef MON: projekt ustawy o obronie ojczyzny potrzebny, trzeba go szybko przyjąć

To nie czas na polityczne happeningi ani awantury. Ustawa o obronie ojczyzny to dobra i potrzebna ustawa, którą trzeba szybko przyjąć. Liczę, że wszyscy posłowie zdadzą ten test dojrzałości - napisał w mediach społecznościowych szef MON Mariusz Błaszczak.

"Ustawa o obronie Ojczyzny od początku miała być rozpatrywana w trybie przyspieszonym. Sejm zajmie się nią już 3 marca. To nie czas na polityczne happeningi ani awantury. To dobra i potrzebna ustawa, którą trzeba szybko przyjąć. Liczę, że wszyscy posłowie zdadzą ten test dojrzałości!" - zaapelował we wpisie na Twitterze szef MON.

Klub KO złożył w czwartek projekt uchwały dotyczący powołania komisji nadzwyczajnej ws. rozpatrzenia projektu ustawy o obronie ojczyzny. W posłowie KO Bartłomiej Sienkiewicz, Tomasz Siemoniak, Czesław Mroczek i Cezary Tomczyk zaapelowali o powołanie tej komisji. Jak mówili, projekt ustawy, który powstałby w trakcie prac komisji nadzwyczajnej, powinien zostać przyjęty przez Sejm przez aklamację.

Poseł Mroczek wskazywał, że do prac nad projektem zostaliby zaangażowani byli i obecni dowódcy rodzajów sił zbrojnych, tak aby rozwiązania wprowadzone w ustawie były pożyteczne dla wojska. Z kolei były szef MON Tomasz Siemoniak wyraził obawy, że przygotowany przez rząd projekt jest niedopracowany i przygotowany w pośpiechu. Posłowie KO podkreślali, że prace komisji powinny rozpocząć się jak najszybciej.

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o obronie ojczyzny, zakładający szybszy niż w obecnej ustawie o modernizacji i finansowaniu armii udział wydatków obronnych w PKB. Udział wydatków majątkowych (na broń, sprzęt, infrastrukturę) ma wynosić co najmniej 20 proc. Jako źródła finansowania wydatków obronnych wskazano - poza budżetem państwa - Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który ma powstać w Banku Gospodarstwa Krajowego - oraz przychody ze zbycia akcji lub udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego.

W projekcie nie określono liczebności sił zbrojnych. Ma ona być określana w programie rozwoju sił zbrojnych. Zapowiadając projekt Jarosław Kaczyński oraz Mariusz Błaszczak mówili o 300-tysięcznej armii, w tym liczących 250 tys. żołnierzy wojskach operacyjnych i 50-tysięcznych WOT.

Ponadto rozwiązania przewidują wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i podział rezerwowej służby wojskowej na aktywną i pasywną. Projekt zawiera także przepisy o powoływaniu, do służby, zwalniania z niej, zasadach pełnienia służby w czasie mobilizacji, stanu wojennego i stanu wojny. Zapisano w nim także regulacje dotyczące szkolnictwa wojskowego, przepisy o dyscyplinie i obowiązujących żołnierzy ograniczeniach działalności gospodarczej i publicznej.

Projekt nie wpłynął jeszcze do Sejmu, ale w środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek przekazała, że posiedzenie Sejmu zostało wydłużone o jeden dzień i będzie kontynuowane w czwartek, 3 marca. Ma to związek z tym, że do Sejmu może wpłynąć projekt ustawy o obronie ojczyzny.