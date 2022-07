Szef MON: przyświeca nam podstawowy cel - bezpieczeństwo naszej ojczyzny (aktualizacja)

Przyświeca nam jeden podstawowy cel - to bezpieczeństwo naszej ojczyzny; a bezpieczeństwo Polski jest zagwarantowane wtedy, gdy Wojsko Polskie jest silne, liczne, wyposażone w nowoczesny sprzęt i gdy ma wysokie umiejętności - powiedział we wtorek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Błaszczak obserwował we wtorek na poligonie Orzysz (Bemowo Piskie, woj. warmińsko-mazurskie) szkolenie uczniów klas mundurowych uczestniczących w VII Centralnym Zlocie Klas Mundurowych.

"Jeden podstawowy cel nam przyświeca - to bezpieczeństwo naszej ojczyzny. A bezpieczeństwo Polski jest zagwarantowane wtedy, kiedy Wojsko Polskie jest silne. Wojsko Polskie jest silne, gdy jest liczne, wyposażone w nowoczesny sprzęt i wtedy, gdy ma wysokie umiejętności, gdy żołnierze doskonalą się, ćwicząc z żołnierzami Sojuszu Północnoatlantyckiego, tak jak tu właśnie, w Bemowie Piskim" - powiedział wicepremier.

Błaszczak pogratulował wszystkim wyróżnionym przez niego uczestnikom Zlotu, podkreślając jednocześnie, że wszyscy jego uczestnicy "prezentują godną postawę, są zdecydowani, by służyć w wojsku". "Dziękuję wam za wasz wybór, za to, że zdecydowaliście się, by pójść do klas mundurowych. Gdy pytałem was o waszą przyszłość, mówiliście, że wybieracie Wojsko Polskie. To bardzo dobra wiadomość dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny" - zaznaczył wicepremier.

Błaszczak podkreślił, że absolwenci klas mundurowych mają dodatkowe punkty przy rekrutacji na uczelnie wojskowe, zachęcał także uczestników zlotu, by po ukończeniu szkoły średniej zostali studentami akademii wojskowych, a później - oficerami Wojska Polskiego.

Zauważył jednocześnie, że ustawa o obronie ojczyzny (weszła w życie 23 kwietnia tego roku - PAP) daje dużo szerszą gamę możliwości: można zostać żołnierzem zawodowym czy dołączyć do terytorialnej służby wojskowej. "Jeśli nawet i ta forma służby wojskowej wam nie będzie odpowiadać z różnych powodów, to niewątpliwie ojczyzna będzie miała z was pożytek, bo wiecie, jak posługiwać się bronią, jak zachowywać się w sytuacji kryzysowej" - zaznaczył.

Błaszczak podkreślał podczas wystąpienia, że na uczelniach wojskowych stworzonych zostało więcej miejsc; zaznaczył również, że przygotowywana jest filia Akademii Wojsk Lądowych. Podkreślił, że Ustawa o Obronie Ojczyzny daje możliwość pobierania stypendium studentom uczelni cywilnych określonych specjalności, którzy po studiach podejmą pracę w wojsku.

Po zakończeniu zbiórki kadetów na placu apelowym, grupa uczniów udała się na szkolenie strzeleckie (strzelnica Wyręby) oraz pokaz uzbrojenia żołnierzy międzynarodowej grupy bojowej efP (stacjonującej w Polsce w ramach Wysuniętej Wzmocnionej Obecności NATO).

VII Centralny Zlot Klas Mundurowych potrwa od 18 do 24 lipca; bierze w nim udział 500 kadetów z całej Polski. Uczniowie klas mundurowych będą szkolić się w specjalnie przygotowanych pięciu blokach tematycznych: przeprawa wodna, walka wręcz w działaniach bojowych, pętla taktyczna, tzw. elementy kursu Spartan, elementy SERE, działania rozpoznawcze. Na zakończenie zaplanowano "Bitwę Mazurską" - dynamiczny pokaz wyszkolenia żołnierzy 15 Brygady Zmechanizowanej.

W Zlocie bierze udział 19 dwudziestoosobowych reprezentacji szkolnych wyłonionych podczas eliminacji, które odbyły się w formule zawodów sportowo-obronnych oraz tegoroczni medaliści "Ekstraklasy Wojskowej" - międzyszkolnego turnieju wiedzy o Wojsku Polskim. Do uczestników dołączyli zaproszeni kadeci z Litwy, Łotwy i Estonii.