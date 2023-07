Szef MON: relacje wewnątrz NATO zacieśniają się

Relacje wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego zacieśniają się. Plany obrony, które zostaną przyjęte przez głowy państw i szefów rządów w Wilnie podczas szczytu NATO, to będzie kolejny krok naprzód - ocenił w poniedziałek szef MON Mariusz Błaszczak.

W poniedziałek w podwarszawskim Legionowie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i szefa MON Mariusza Błaszczaka oraz premiera Mateusza Morawieckiego odbyła się odprawa kierowniczej kadry MON i sił zbrojnych w przeddzień szczytu NATO w Wilnie.

Jak po tym spotkaniu poinformował Błaszczak odprawa "była poświęcona - obok oceny tego, co wydarzyło się w ciągu roku - także przygotowaniom do szczytu NATO, który już za kilkanaście godzin rozpocznie się w Wilnie".

"Pierwsza część dotyczyła podsumowania naszych działań, naszych aktywności. Rzeczywiście bardzo intensywnie wzmacniamy Wojsko Polskie, zarówno jeśli chodzi o liczebność polskich sił zbrojnych, jak i jeśli chodzi o wyposażenie w nowoczesny sprzęt i nowoczesną broń. Sądzę, że jest to osiągnięcie historyczne" - podkreślił Błaszczak.

Minister wskazał, że kiedy cofamy się pamięcią, to "spójrzmy jaka jest różnica między tym, co działo się do 2015 roku, a tym, z czym mamy do czynienia po 2015 r. i jeszcze z wyraźnym przyspieszeniem po uchwaleniu ustawy o obronie ojczyzny". "Odchodzimy od sprzętu postsowieckiego, wyposażamy Wojsko Polskie w sprzęt zachodni, głównie amerykański, ale także brytyjski i koreański" - mówił szef MON. Dodał, że ponieważ Korea Płd. "bardzo ściśle współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi, a więc ta broń jest interoperacyjna".

"Bardzo doceniamy obecność sił NATO w Polsce. Przede wszystkim sił amerykańskich, ale także brytyjskich, rumuńskich, chorwackich. Razem jesteśmy silniejsi. Wspieramy Litwę wysyłając kontyngent, którego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego" - wskazał Błaszczak.

Jak podkreślił "relacje wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego zacieśniają się". "Plany obrony, które zostaną przyjęte przez głowy państw i szefów rządów w Wilnie, to będzie kolejny krok naprzód, a nasz, polski wkład w bezpieczeństwo na wschodniej flance Sojuszu jest bardzo wyraźnie dostrzegany przez naszych sojuszników" - powiedział Błaszczak.

Zaznaczył, że polską intencją jest odstraszanie potencjalnego agresora i solidarność z sojusznikami. "Dlatego te działania są skoordynowane i dzięki temu Polska jest bardziej bezpieczna" - zakończył Błaszczak.