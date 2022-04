Szef MON: Rosja nadal dopuszcza się zbrodni jak w Katyniu

Rosja bez względu na to, jaka władza w niej panuje, dopuszcza się zbrodni; na Ukrainie popełnia mordy takie jak w Katyniu – powiedział w środę minister obrony Mariusz Błaszczak.

Szef MON, który w środę, w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, złożył kwiaty przy muzeum katyńskim w Warszawie, wyraził przekonanie, że mord na 22 tys. polskich żołnierzach, funkcjonariuszach, urzędnikach, lekarzach, nauczycielach i wykładowcach był ludobójstwem.

"To było ludobójstwo, ci ludzie zginęli dlatego, że byli Polakami, to było jedyne kryterium dokonania tej zbrodni" - powiedział Błaszczak. "Sowieckim okupantom chodziło o to, żeby naród polski został zniszczony, nie mógł się odrodzić" - dodał minister, wskazując, ze rozkaz mordu przyszedł z Kremla.

Według szefa MON wniosek jest taki: "bez względu na to, jaka była Rosja, czy była biała, czy czerwona, czy teraz jest putinowska, dopuszcza się zbrodni". "Widzimy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, po inwazji na Ukrainę Rosjanie dopuszczają się zbrodni wojennych. Metody są te same. Tak jak w Katyniu w 1940 roku, tak teraz w Buczy i innych miejscowościach na Ukrainie tą sama metodą - strzałem w tył głowy - są mordowani przedstawiciele tych wszystkich, którzy ośmielają się być wolni, którzy chcą niepodległości" - mówił.

"Dziś pamiętamy też delegację, która w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej udawała się do Katynia z prezydentem prof. Lechem Kaczyńskim na czele, która straciła życie" - powiedział Błaszczak, nawiązując do katastrofy smoleńskiej. Dodał, że śmierć wszystkich członków delegacji "daje nam inny obraz tej sytuacji". "Nawet najbardziej wątpiący nie mają, nie powinni mieć wątpliwości co do zbrodniczego charakteru władzy która panuje na Kremlu" - zaznaczył szef MON.

Według ministra "Katyń był fundamentem, na którym budowano PRL", w której "zamazywano tę zbrodnię". "Winni jesteśmy pamięć tym wszystkim, którzy oddali życie za wolną Polskę, pamiętamy o nich, oddajemy im hołd nie tylko dzisiaj w dniu pamięci zbrodni katyńskiej ale, na co dzień" - zapewnił. Dodał, że pamięć o zamordowanych w Katyniu oficerach rezerwy, będących elitą II RP, "stanowi fundament dzisiejszej postawy żołnierzy Wojska Polskiego".

O złożeniu kwiatów przez ministra Błaszczaka poinformował resort obrony na Twitterze. W kolejnym wpisie zacytowano wypowiedź ministra. "Katyń jest symbolem zbrodni dokonanej na narodzie polskim. Zostali wymordowani na skutek rozkazu, który poszedł z Kremla, żeby wyeliminować polskie elity, żeby zniszczyć naród. To było ludobójstwo" - powiedział szef MON.

13 kwietnia 1943 r. w Berlinie ujawniono informację o znalezieniu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów i funkcjonariuszy zamordowanych przez NKWD na mocy decyzji Biura Politycznego KPZR. Od 2008 r. 13 kwietnia jest Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.