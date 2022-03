Szef MON rozmawiał z amerykańskimi senatorami o sytuacji na Ukrainie i współpracy wojskowej

Szef MON Mariusz Błaszczak spotkał się z przebywającymi w Warszawie amerykańskimi senatorami; tematem rozmów była sytuacja na Ukrainie i polsko-amerykańska współpraca wojskowa - poinformował w poniedziałek resort obrony.

"Dziś w Warszawie minister Mariusz Błaszczak na temat sytuacji na Ukrainie oraz wojskowej współpracy dwustronnej polsko-amerykańskiej rozmawiał z amerykańskimi senatorami, którzy przebywają z oficjalna wizytą w Polsce" - podano na Twitterze resortu obrony.

Agresja Rosji na Ukrainę trwa 19 dzień - od 24 lutego.

Jeszcze w związku z koncentracją wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą przed atakiem Rosji na to państwo, Amerykanie zdecydowali o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Już wtedy w stan podwyższonej gotowości do rozmieszczenia w Europie USA postawiły 8,5 tys. żołnierzy. Do Polski skierowani zostali dodatkowi żołnierze z 82. Dywizji Powietrznodesantowej.

Pod koniec zeszłego tygodnia amerykańskie wojska w Europie tymczasowo przerzuciły z Niemiec do Polski dwie baterie zestawu Patriot, by "przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom" dla terytorium sojuszników w związku z wojną Rosji przeciw Ukrainie. Siły zbrojne USA podkreśliły, że dyslokacja ma "defensywny i zapobiegawczy wobec wszelkich potencjalnych zagrożeń dla sił USA i sojuszników oraz ich terytorium" i "w żaden sposób nie będzie wspierała żadnych działań ofensywnych".