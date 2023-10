Szef MON: rozmawiałem z ministrem obrony Szwecji nt. nielegalnej migracji

Szef MON Mariusz Błaszczak przekazał w środę, że rozmawiał z ministrem obrony Szwecji Palem Jonsonem nt. nielegalnej migracji. Rozmawialiśmy też na temat włączenia wojska szwedzkiego w zwalczanie zorganizowanej przestępczości migrantów, która jest rezultatem polityki UE - powiedział Błaszczak.

Minister przekazał w rozmowie z dziennikarzami, że tematem rozmowy z ministrem obrony Szwecji Palem Jonsonem była nielegalna migracja.

"Rozmawialiśmy również na temat włączenia wojska szwedzkiego w zwalczanie zorganizowanej przestępczości migrantów, która jest rezultatem polityki Unii Europejskiej - relokacji i otworzenia drzwi dla migrantów" - podkreślił Błaszczak.

Szef MON podkreślił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest przeciwny mechanizmowi relokacji, ponieważ zachęca on kolejne fale migrantów do napływu do Europy.

"PiS jest gwarantem bezpieczeństwa Polski. Wzmocniliśmy granice, nie dopuściliśmy do przełamania granicy przez migrantów, którzy w porozumieniu z Rosją zostali zaproszeni na Białoruś i wciąż próbują sforsować polską granicę" - zaznaczył.

"Uszczelnienie granicy ze Słowacją służy temu, żeby migranci, którzy próbują dostać się do Europy z południa, nie mieli takiej okazji" - wskazywał również minister.

"Do Europy napływa fala migrantów z kierunku wschodniego - przez Białoruś i Rosję - poprzez forsowanie granicy polko-białoruskiej, białorusko-litewskiej czy też białorusko-łotewskiej. Postawiliśmy solidną tamę na granicy polsko-białoruskiej i granica została utrzymana. Jest jednak drugi szlak dopływu migrantów do Europy i to jest szlak bałkański, prowadzący przez Bałkany, Węgry, Słowację i Polskę" - powiedział Błaszczak.