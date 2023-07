Szef MON: rząd PiS wzmacnia Wojsko Polskie i robi wszystko, by odstraszyć agresora

Rząd PiS wzmacnia Wojsko Polskie i robi wszystko, by odstraszyć agresora. Dlatego Wojsko Polskie jest obecne na wschodzie naszego kraju, dlatego na wschodzie Polski powstają nowe jednostki - powiedział w czwartek w w Połowcach (woj. podlaskie) minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

"Na tym odcinku granicy polsko-białoruskiej, w ramach operacji służącej wsparciu Straży Granicznej, są obecni żołnierze z 18. Żelaznej Dywizji Zmechanizowanej, z 19. Brygady Zmechanizowanej. Są to żołnierze z jednostek powołanych niedawno" - podkreślił szef MON.

Przypomniał, że 18. Dywizja Zmechanizowana została powołana w 2018 r. na bazie zlikwidowanej w 2011 roku 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki.

"Mówię o tym, by podkreślić determinację polskich władz, determinację władz PiS. Zmieniliśmy doktrynę obronną naszego kraju. Bronimy każdego skrawka Polskiej ziemi. Nie organizujemy obrony na Wiśle, tylko bronimy każdego skrawka polskiej ziemi" - zaznaczył.

Błaszczak dodał, że rząd PiS ma świadomość zagrożenia wynikającego z prób odbudowy imperium rosyjskiego. "Rosja dopuszcza się zbrodni wojennych na okupowanych terenach, czego doświadczyli mieszkańcy Buczy czy Irpienia (na Ukrainie - PAP). Nasze doświadczenia historyczne wyraźnie wskazują, że bez względu na to, czy Rosja była biała, czerwona, czy putinowska, cały czas jest groźna dla narodów, które mieszkają obok" - mówił szef MON.

Dodał, że właśnie dlatego rząd PiS wzmacnia Wojsko Polskie i robi wszystko, by odstraszyć agresora. "Robimy wszystko, by odstraszyć agresora. Dlatego Wojsko Polskie jest obecne na wschodzie naszego kraju, dlatego na wschodzie Polski powstają nowe jednostki. Wszystko po to, by Rosja nie zdecydowała się na wkroczenie do Polski. To właśnie doktryna odstraszania, którą konsekwentnie realizujemy" - podkreślił Błaszczak.