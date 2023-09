Szef MON: sądzę, że program przedstawimy na początku września

Sądzę, że program PiS przedstawimy na początku września. Ja przedstawiłem wkład dotyczący obronności; wszystko to było później redagowane pod pieczą wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego - mówił w piątek w Programie I PR szef MON Mariusz Błaszczak. Dodał, że program PiS stworzony został na podstawie rozmów z Polakami.

Szef MON pytany w piątek w Radiowej Jedynce o to, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przedstawi swój program, odpowiedział, że wydarzy się to najprawdopodobniej na początku września. "Jak zawsze nad programem pracował pan premier Jarosław Kaczyński" - podkreślił Błaszczak.

Dopytywany o to, kiedy partia rządząca przedstawi swój program powiedział: "Jeszcze to ustalamy, ale sądzę, że program przedstawimy na początku września. Ja przedstawiłem wkład dotyczący obronności. Wszystko to było później redagowane pod pieczą pana premiera Jarosława Kaczyńskiego". Dodał, że program PiS jest "w zasadzie gotowy".

Błaszczak podkreślił, że program Prawa i Sprawiedliwości "wynika z rozmów podczas objazdów Polski". "Jest to program uzgodniony z Polakami" - ocenił szef MON.

Lider PiS Jarosław Kaczyński przedstawił w czwartek nazwiska liderów list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie