Szef MON: silne Wojsko Polskie jest gwarancją bezpieczeństwa naszej ojczyzny

Silne Wojsko Polskie jest gwarancją bezpieczeństwa naszej ojczyzny - podkreślał w piątek w Olsztynie wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak podczas uroczystej przysięgi żołnierzy zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej.

Szef MON gratulował młodym ludziom decyzji o związaniu swej przyszłości z Wojskiem Polskim.

"Część z was będzie kontynuować szkolenie specjalistyczne, które zakończy się zawodową służbą wojskową, część z was, jak wiem, wybiera się na cywilne studia, przed wami stoi otworem służba w Wojskach Obrony Terytorialnej" - zwrócił się do żołnierzy szef MON.

"Jesteście także, już teraz jako żołnierze, rezerwistami, a więc jesteście świadomi tego, jakie obowiązki spoczywają na żołnierzach" - zaznaczył. "Jesteście przeszkoleni, potraficie posługiwać się bronią, wiecie, co zrobić i jak się należy zachować, gdyby ojczyzna wezwała, gdyby była taka potrzeba" - powiedział dodając, że rząd polski robi wszystko, by takiej potrzeby nie było.

W tym kontekście szef MON podkreślał, że Wojsko Polskie jest zwiększane liczebnie i wyposażane w nowoczesną broń.

"To, że Wojsko Polskie jest liczniejsze, to, że jest wyposażone w nowoczesną broń, że na co dzień ćwiczy z wojskami państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, przede wszystkimi z wojskami amerykańskimi, które stacjonują w Polsce, to jest gwarancja bezpieczeństwa naszej ojczyzny" - podkreślił.