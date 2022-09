Szef MON: służba polskich żołnierzy w Afganistanie służyła bezpieczeństwu Polski, jesteśmy solidarni wobec sojuszników

Służba por. Łukasza Kurowskiego, który zginął w Afganistanie, służyła bezpieczeństwu Polski, dlatego że jesteśmy solidarni wobec naszych sojuszników, gdyż sami oczekujemy solidarności, gdyby takie wsparcie było konieczne - mówił wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak w czwartek w Lednogórze

W Lednogórze (woj. wielkopolskie) odsłonięta została tablica upamiętniająca podporucznika, pośmiertnie awansowanego na porucznika, Łukasza Kurowskiego - pierwszego polskiego żołnierza, który zginął w trakcie misji w Afganistanie w sierpniu 2007 roku.

"14 sierpnia 2007 roku pan porucznik zginął w Afganistanie, gdy patrolował powierzone mu terytorium. Był niewątpliwie bohaterem - był żołnierzem, który spełniał swój obowiązek" - powiedział Błaszczak podczas uroczystości.

Por. Kurowski - mówił szef MON - "był człowiekiem wyrosłym na tej ziemi", ukończył szkołę podstawową w Lednogórze, szkołę średnią w Gnieźnie, był absolwentem Politechniki Poznańskiej a następnie oficerem Wojska Polskiego. "Był człowiekiem wiernym złożonej przysiędze. To bardzo ważne, żeby pamięć o takiej postawie trwała, że społeczność lokalna o swoim bohaterze pamięta" - podkreślił.

Błaszczak zauważył, że por. Kurowski został pochowany na tym samym cmentarzu, co dowódca Powstania Wielkopolskiego gen. Józef Dowbor-Muśnicki, którego dwie córki Agnieszka i Janina zostały zamordowane odpowiednio przez Niemców w Palmirach i Sowietów w Katyniu. "To jest właśnie taka historia pokazująca istotę służby żołnierzy Wojska Polskiego. Ta służba jest bardzo ważna dlatego, żeby po raz kolejny nie doszło do takich tragedii, jakie miały miejsce w konsekwencji II wojny światowej" - powiedział.

"Naszym zadaniem jest więc to, żeby Wojsko Polskie było silne i liczne, wyposażone w nowoczesną broń i silne w sojuszach. Dziś na Westerplatte obok żołnierzy Wojska Polskiego byli żołnierze NATO: żołnierze amerykańscy, brytyjscy, duńscy i chorwaccy" - dodał szef MON.

Jak podkreślił, także służba por. Kurowskiego w Afganistanie służyła bezpieczeństwu Polski. "Dlatego że nasza siła w sojuszach polega na tym, że jesteśmy solidarni wobec sojuszników, bo oczekujemy od nich solidarność wtedy, kiedy takie wsparcie byłoby konieczne" - zaznaczył szef MON.