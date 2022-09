Szef MON: służba polskich żołnierzy w Afganistanie służyła bezpieczeństwu Polski, jesteśmy solidarni wobec sojuszników (aktualizacja)

Służba por. Łukasza Kurowskiego, który zginął w Afganistanie, służyła bezpieczeństwu Polski – mówił wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Nasza siła w sojuszach polega na tym, że jesteśmy solidarni wobec sojuszników i oczekujemy od nich solidarności, kiedy takie wsparcie byłoby konieczne - dodał.

W czwartek w Lednogórze (woj. wielkopolskie) odsłonięta została tablica upamiętniająca podporucznika, pośmiertnie awansowanego na porucznika, Łukasza Kurowskiego - pierwszego polskiego żołnierza, który zginął w trakcie misji w Afganistanie w sierpniu 2007 roku.

"14 sierpnia 2007 roku pan porucznik zginął w Afganistanie, gdy patrolował powierzone mu terytorium. Był niewątpliwie bohaterem - był żołnierzem, który spełniał swój obowiązek" - powiedział Błaszczak podczas uroczystości.

Por. Kurowski - mówił szef MON - "był człowiekiem wyrosłym na tej ziemi", ukończył szkołę podstawową w Lednogórze, potem szkołę średnią w Gnieźnie, był absolwentem Politechniki Poznańskiej, a następnie oficerem Wojska Polskiego. "Był człowiekiem, który był wierny złożonej przysiędze - złożonej wtedy, kiedy przystępował do Wojska Polskiego. To bardzo ważne, żeby pamięć o takiej postawie trwała, że społeczność lokalna o swoim bohaterze pamięta" - podkreślił.

Błaszczak zauważył, że por. Kurowski został pochowany na tym samym cmentarzu, co dowódca Powstania Wielkopolskiego gen. Józef Dowbor-Muśnicki, którego dwie córki Agnieszka i Janina zostały zamordowane odpowiednio przez Niemców w Palmirach i Sowietów w Katyniu. "To jest właśnie taka historia pokazująca istotę służby żołnierzy Wojska Polskiego. Ta służba jest bardzo ważna dlatego, żeby po raz kolejny nie dochodziło do takich tragedii, jakie miały miejsce w konsekwencji II wojny światowej" - powiedział.

"Naszym zadaniem jest więc to, żeby Wojsko Polskie było silne i liczne, wyposażone w nowoczesną broń i żeby Wojsko Polski było silne w sojuszach. Dziś na Westerplatte obok żołnierzy Wojska Polskiego byli żołnierze NATO" - dodał szef MON.

Jak podkreślił, także służba por. Kurowskiego w Afganistanie służyła bezpieczeństwu Polski. "Dlatego że nasza siła w sojuszach polega na tym, że jesteśmy solidarni wobec sojuszników, bo oczekujemy od nich solidarności wtedy, kiedy takie wsparcie byłoby konieczne" - zaznaczył szef MON.

Mówił także, jak ważną kwestią jest szacunek do munduru polskiego żołnierza. "Niestety w ostatnim czasie mogliśmy spotkać wypowiedzi godzące właśnie w honor żołnierzy Wojska Polskiego" - dodał.

"Te wypowiedzi były przedstawiane przez celebrytów, również politycznych celebrytów - to jest pewien margines, niemniej należy odnotować właśnie też i takie postawy; chodzi mi o atakowanie żołnierzy Wojska Polskiego, którzy odparli atak hybrydowy dokonywany w ubiegłym roku na Polskę z terytorium Białorusi. To niewątpliwie, wszystko na to wskazuje, że było skoordynowane w Moskwie, chodziło o destabilizację Polski, chodziło to, aby właśnie doprowadzić do destabilizacji w naszym kraju, a żołnierze Wojska Polskiego utrzymali granicę, wspierając strażników granicznych - i niestety pewni ludzie, nie wiem czym powodowani, uderzali w żołnierzy Wojska Polskiego haniebnymi wypowiedziami" - powiedział.

Stwierdził, że odsłonięta w trakcie czwartkowej uroczystości tablica świadczy o zupełnie innej postawie, "o postawie pamięci i szacunku dla munduru polskiego żołnierza".

Wicepremier zwrócił się także do uczniów szkoły w Lednogórze rozpoczynających nowy rok szkolny. Życzył im nie tylko postępów w nauce, ale i tego, żeby wyrośli na dzielnych ludzi i by szanowali mundur polskiego żołnierza.

W uroczystości wzięli udział m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, a także rodzina por. Łukasza Kurowskiego.

Tablicę odsłonięto na ścianie Szkoły Podstawowej Tysiąclecia im. Mieszka I w Lednogórze. Jarosław Łabus, były nauczyciel i wychowawca por. Kurowskiego przypomniał podczas uroczystości życiorys swego ucznia i podkreślił, że "to właśnie tutaj zaczynał naukę". "Był wzorem ucznia, bardzo koleżeńskim, szanowanym i lubianym. Zawsze wyróżniał się spokojem i opanowaniem. Brał udział w wielu zawodach sportowych. Był pełen ambicji i marzeń" - zaznaczył.

14 sierpnia 2007 roku patrol polsko-afgański dowodzony przez ppor. Łukasza Kurowskiego został ostrzelany przez talibów. Ppor. Kurowski został ciężko ranny i mimo natychmiastowej pomocy, zmarł w szpitalu polowym w bazie Wilderness. Decyzją prezydenta Lecha Kaczyńskiego oficer 10 Brygady Kawalerii Pancernej za wybitne zasługi w działaniach prowadzonych podczas operacji wojskowych a także za odwagę i męstwo został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego i awansowany do stopnia porucznika.

Łukasz Kurowski był absolwentem politechniki w Poznaniu. Swoją karierę związał ze służbą w Wojsku Polskim rozpoczynając naukę w Studium Oficerskim Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 2004 roku jako podporucznik, został dowódcą plutonu czołgów w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.

Polscy żołnierze byli obecni w Afganistanie prawie 20 lat do 2021 roku. To była jedna z najdłuższych i najtrudniejszych operacji zagranicznych Wojska Polskiego. Wzięło w niej udział ponad 33 tys. żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej. Podczas misji zginęło 43 żołnierzy Wojska Polskiego, a ponad 200 zostało rannych.

Polska obecność wojskowa w Afganistanie była następstwem utworzenia międzynarodowej koalicji po ataku terrorystycznym na World Trade Center 11 września 2001 roku. Od 2002 roku Wojsko Polskie, jako Polski Kontyngent Wojskowy, uczestniczyło w 3 operacjach na terytorium Afganistanu - Enduring Freedom (2002-2007), International Security Assistance Force-ISAF (2003-2014), Resolute Support (2015-2021).