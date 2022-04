Szef MON spotka się z żołnierzami na granicy polsko-białoruskiej

Resort obrony informuje o spotkaniu Mariusza Błaszczaka z żołnierzami, którzy pełnią służbę na granicy z Białorusią. Planowane jest wystąpienie szefa MON.

Minister Błaszczak w najbliższy piątek odwiedzi żołnierzy, którzy wspierają Straż Graniczną na granicy polsko-białoruskiej. Planowane jest wystąpienie szefa resortu obrony - poinformowało MON. Spotkanie odbędzie się w miejscowości Szymki o godzinie 11:00.

"Sytuacja w dalszym ciągu jest niestabilna, migranci przeprowadzają ataki i prowokacje przy wsparciu służb białoruskich" - napisało MON.

Żołnierze z 11, 12, 16 i 18 Dywizji WP od miesięcy biorą udział w ochronie granicy polsko-białoruskiej we względu na napływ migrantów. Pełnią całodobową służbę, również w okresie świątecznym, aby nie dopuścić do nielegalnych przekroczeń granicy.

W ramach programu "Silne wsparcie", na połowie długości granicy z Białorusią, funkcjonariuszy SG wspierają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Od siedmiu miesięcy Terytorialsi wystawiają ok. 300 patroli. Żołnierze obsługują maszyny oświetleniowe, monitorują teren z powietrza i są obecni na posterunkach wzdłuż granicy.

Od wiosny zeszłego roku dochodzi do regularnych prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. Według UE to odpowiedź Łukaszenki na sankcje nałożone na Białoruś. Ze względu na dużą liczbę migrantów, 2 września w 183 miejscowościach województw podlaskiego i lubelskiego wprowadzono stan wyjątkowy. 1 października 2021 r. prezydent Andrzej Duda przedłużył go na kolejne 60 dni.