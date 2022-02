Szef MON: symbolika Armii Krajowej jest wciąż żywa w Wojsku Polskim

Symbolika Armii Krajowej jest wciąż żywa w Wojsku Polskim; wielu spośród dzisiejszych żołnierzy przystąpiło do wojska, dlatego że zostali niejako następcami żołnierzy AK - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak. Podkreślił, że chciałby, by więcej młodych ludzi przystępowało do wojska.

Minister ON wziął w poniedziałek udział - w ramach obchodów 80. rocznicy powstania Armii Krajowej - w uroczystości wręczenia medali i wyróżnień dla zasłużonych żołnierzy.

"Wielu spośród dzisiejszych żołnierzy zostało żołnierzy przystąpiło do wojska, dlatego że zostali niejako następcami żołnierzy Armii Krajowej, dlatego że ten etos AK zaprowadził ich dziś do Wojska Polskiego. To bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszę" - powiedział podczas uroczystości Błaszczak. Podkreślił, że chciałby, aby takich postaw było więcej, by młodzi ludzi przystępowali do Wojska Polskiego, "bo to jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny".

"Ta symbolika Armii Krajowej jest wciąż żywa w Wojsku Polskim, szczególnie w wojskach specjalnych oraz w wojskach obrony terytorialnej. Ta symbolika też jest żywa, jeśli chodzi o broń, jaką jest wyposażone Wojsko Polskie" - kontynuował minister. Jak zauważył, "to nie przypadkiem karabinek polskiej produkcji nosi nazwę +Grot+, jest to wprost nawiązanie do pierwszego dowódcy Armii Krajowej - czyli generała Stefana Roweckiego +Grota+".

Błaszczak wskazywał, że symbolika AK stanowi bardzo ważny fundament, na którym budowane jest dzisiejsze Wojsko Polskie i morale dzisiejszych żołnierzy. "Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym, dziękuję za codzienną służbę. Pamiętamy o bohaterach z Armii Krajowej, a dziś Wojsko Polskie stoi na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny" - podkreślił minister.