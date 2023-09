Szef MON: system obrony Polski, który obowiązywał w czasach rządów D. Tuska, skutkowałby tragediami ludności cywilnej

System obrony Polski, który obowiązywał w czasach rządów Donalda Tuska, skutkowałby tragediami ludności cywilnej; iezależnie czy Rosja była biała, czerwona, czy putinowska dopuszcza się zbrodni wojennych - powiedział w piątek w Programie I PR szef MON Mariusz Błaszczak.

"Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że Białoruś jest dziś częścią Rosji. Są tam też najemnicy grupy Wagnera. To emerytowani żołnierze, przeszkoleni do działań dywersyjnych. Mamy do czynienia z prowokacjami na granicy. Uprzedziliśmy te ruchy, budując ogrodzenie na granicy polsko-białoruskiej" - mówił szef MON. Dodał, że rząd doprowadził do budowy zapory, mimo wymierzonych w żołnierzy i straż graniczną, ataków ze strony "związanych z opozycją celebrytów".

"Mówię o tym wszystkim, żeby podkreślić nasze, Prawa i Sprawiedliwości, wysiłki. Kiedy przewodniczącym komitetu ds. bezpieczeństwa i spraw obronnych był pan (wice) premier Jarosław Kaczyński przygotowaliśmy ustawę o obronie ojczyzny, która stanowi dla nas fundament, na którym budujemy siłę Wojska Polskiego" - zaznaczył.

Pytany o to, czym mógłby skutkować system obrony Polski, który obowiązywał w czasach rządów PO-PSL Donalda Tuska Błaszczak odpowiedział: "Skutkowałoby to tragediami ludności cywilnej. Tak jak w Buczy, czy Irpieniu, kiedy to ludność cywilna była mordowana na terenach okupowanych przez żołnierzy rosyjskich" - powiedział.

Podkreślił, że doświadczenie Polski jednoznacznie wskazuje, że Rosja wielokrotnie dopuszczała się zbrodni wojennych. "Z naszego doświadczenia historycznego wynika, że niezależnie czy Rosja była biała, czerwona, czy putinowska dopuszcza się zbrodni wojennych" - ocenił. Dodał, że to właśnie dlatego od 2015 roku, po przejęciu władzy przez PiS "Wojsko Polskie broni każdego skrawka polskiej ziemi".

"Rząd Donalda Tuska układał się z Putinem" - stwierdził Błaszczak. Zaznaczył, że dokumenty tego dowodzące zostały częściowo zaprezentowane z filmie "Reset".

Szef MON podkreślił, że rząd PiS w domenie obronności realizuje testament prezydenta Lecha Kaczyńskiego. "Wzmacniamy Wojsko Polskie, by odstraszyć agresora, by Rosja nie napadła na Polskę" - zaznaczył i dodał: "Tylko Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju".

