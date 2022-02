Szef MON: Szef Pentagonu zapewnił, że USA będą stanowczo reagować na wydarzenia na Ukrainie

Sekretarz obrony LLoyd Austin zapewnił, że Stany Zjednoczone będą stanowczo reagować na wydarzenia na Ukrainie; obrona wschodniej flanki pozostaje priorytetem USA - napisał w piątek minister obrony Mariusz Błaszczak po rozmowie z szefem Pentagonu.

"Kolejny raz w ostatnich dniach rozmawiałem z sekretarzem obrony Lloydem Austinem. Szef Pentagonu zapewnił mnie, że USA szybko i stanowczo będzie reagować na sytuację na Ukrainie. Obrona wschodniej flanki NATO pozostaje priorytetem naszego sojusznika" - napisał Błaszczak we wpisie na Twitterze.

Do Polski przybywają kolejne transporty z żołnierzami i sprzętem 82. Dywizji Powietrznodesantowej, z której 1700 osób Pentagon skierował do Polski dla wzmocnienia wschodnich obrzeży NATO w związku z koncentracją rosyjskich wojska przy granicy Ukrainy. Łącznie Stany Zjednoczone postawiły w stan podwyższonej gotowości do przerzutu do Europy 8,5 tys. żołnierzy.