Szef MON: technologie podwodne istotne dla bezpieczeństwa infrastruktury

Ośrodki akademickie rozwijające technologie podwodne odgrywają kluczowa rolę przy zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury przesyłowej takiej jak gazociąg Baltic Pipe – powiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Minister obrony wziął w piątek w Gdyni udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego w fundamenty budowanego Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych podczas obchodów stulecia wojskowego wyższego szkolnictwa morskiego i Akademii Marynarki Wojennej.

Budowę obiektów Centrum nazwał "inwestycją ważną dla uczelni, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa Polski". Zwrócił uwagę na "unikalny, fantastyczny dorobek" katedry prac podwodnych i działającego przy Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych.

"W dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy świadkami takich wydarzeń jak ostatnio wybuchy na gazociągu Nord Stream, badania, szkolenia, przeprowadzane przez Akademickie Centrum Technologii Podwodnych nabierają kluczowej wagi" - powiedział wicepremier.

"To właśnie naukowcy i pedagodzy, którzy szkolą studentów, pracownicy tego Centrum odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury przesyłowej położonej na Bałtyku. Myślę tu przede wszystkim o Baltic Pipe - gazociągu łączącym złoża norweskie przez Danię z Polską" - mówił.

"Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że agresja rosyjska na Ukrainę to nie tylko wojna, która się na Ukrainie toczy, to agresja skierowana na Ukrainę, ale także na cały wolny świat" - powiedział. Dodał, że w "wolne państwa zachodniego świata" były wymierzone także rosyjska interwencja w Gruzji w 2008 r. i rozpoczęty w 2014 r. atak na Ukrainę. "Musimy się liczyć z tym, że takie akty agresji będą również nas dotykały. Żeby do tego nie dopuścić, wzmacniamy polskie siły zbrojne, również Marynarkę Wojenną" - oświadczył.

Pod koniec września w kilku miejscach zostały uszkodzone gazociągi Nord Stream i Nord Stream 2. Według stacji sejsmologicznych w Danii, Niemczech, Polsce i Szwecji na obszarach, gdzie stwierdzono uszkodzenia gazociągów, zarejestrowano wstrząsy charakterystyczne dla wybuchów, a nie zjawisk sejsmicznych. Duńsko-norweskie dochodzenie potwierdziło, że uszkodzenia powstały wskutek eksplozji gazociągów Nord Stream; zbiegły się one z symbolicznym uruchomieniem Baltic Pipe.

Budowane w Gdyni Akademickie Centrum Technologii podwodnych AMW ma służyć studentom ze specjalnością w pracach podwodnych, szkoleniom nurków wojskowych, policyjnych i cywilnym, a także badaniom stanu zdrowia związanym z nurkowaniem. Centrum zostanie także włączone w natowską sieć ośrodków ratownictwa marynarzy okrętów podwodnych.