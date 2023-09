Szef MON: ujawniony fragment planu obrony kraju z 2011 to dokument historyczny

Ujawniony przeze mnie fragment planu obrony kraju z 2011 to dokument historyczny - powiedział w piątek w Kolnie (Podlaskie) szef MON Mariusz Błaszczak. Dokument, jak dodał, jest świadectwem podejścia ówczesnych władz do kwestii bezpieczeństwa.

Minister obrony narodowej otworzył w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu konferencję "Bezpieczny Wschód".

"Naszym celem jest stworzenie tak silnego wojska polskiego, żeby agresor nie przekroczył granic Rzeczypospolitej Polskiej, żeby nie powtórzyły się tragiczne zdarzenia, jakie miały miejsce w historii" - powiedział minister Błaszczak.

"W odróżnieniu od tych, którzy Polską rządzili do 2015 r., którzy zdecydowali, że Polska będzie broniona na rzece Wiśle, rząd Prawa i Sprawiedliwości zmienił te plany. Polska jest broniona na granicach. Każdy skrawek polskiego terytorium jest broniony przez żołnierzy Wojska Polskiego" - zaakcentował.

Szef MON nawiązał do upublicznienia przez siebie w ubiegłym tygodniu fragmentu planu użycia Sił Zbrojnych RP w ramach samodzielnej operacji obronnej, zatwierdzonego w 2011 roku przez b. szefa MON Bogdana Klicha.

"Dokument, który ujawniłem, za co jestem tak krytykowany przez polityków opozycji, był i jest dzisiaj dokumentem historycznym. Natomiast jest on wielkim świadectwem podejścia ówczesnych władz do bezpieczeństwa w naszej ojczyźnie" - wskazał Błaszczak.

Minister dodał, że "w imię dobrze rozumianego interesu społecznego należało klauzulę z tego historycznego dokumentu zdjąć". "Jest to dokument historyczny, jeszcze raz to mocno podkreślam" - dodał.

W niedzielę w mediach społecznościowych pojawił się spot, w którym Błaszczak, wyjaśnia, jak niebezpieczne dla Polski były plany obrony terytorium naszego kraju na linii Wisły. W spocie pojawiają się zdjęcia dokumentów, w tym fragmentów planu użycia Sił Zbrojnych RP w ramach samodzielnej operacji obronnej, zatwierdzony przez b. szefa MON Bogdana Klicha.

