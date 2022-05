Szef MON: ustawowy wzrost wydatków na obronność to wciąż za mało

Wzrost udziału wydatków obronnych w PKB wprowadzony ustawą o obronie ojczyzny to jeszcze za mało by zdynamizować zakupy sprzętu dla wojska – powiedział we wtorek szef MON Mariusz Błaszczak.

Mariusz Błaszczak i prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka podpisali we wtorek w Warszawie umowę o obsłudze Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Powołanie Funduszu także zapisano w ustawie o obronie ojczyzny; ma on być dodatkowym źródłem finansowania wydatków na wojska dokonywanych w kraju i za granicą.

"Że o bezpieczeństwo trzeba dbać, wiemy doskonale. Ci, którzy nie wierzyli, przekonali się, jeżeli obserwują to, co dzieje się n za naszą wschodnia granica" - powiedział Błaszczak.

Jak podkreślił, PiS "konsekwentnie wzmacniało siły zbrojne", rozbudowując je liczebnie i dokonując zakupów uzbrojenia. "Żeby te działania mogły przebiegać szybciej, ważny jest fundament finansowania. Ustawa zakłada wzrost nakładów budżetowych na obronność - od przyszłego roku już co najmniej trzech procent PKB. Ale to wszystko jeszcze zbyt mało, żeby jeszcze bardziej zdynamizować zakupy sprzętu" - zapowiedział minister obrony.