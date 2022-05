Szef MON: W ciągu godziny prawie 300 osób złożyło deklarację wstąpienia do dobrowolnej służby

Tylko w ciągu pierwszej godziny prawie 300 osób złożyło deklaracje wstąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – poinformował w sobotę minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

W sobotę, 21 maja, rozpoczął się nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Z tej okazji w 32 miejscowościach zaplanowano wojskowe pikniki. Na stoiskach promocyjno-informacyjnych można uzyskać informacje i wypełnić wniosek o powołanie. Zgłoszenia przyjmuje też 70 punktów rekrutacyjnych.

"Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej! Dziś w całej Polsce, w ponad 100 miejscach można złożyć wnioski o wstąpienie do wojska. Tylko w ciągu pierwszej godziny prawie 300 osób złożyło deklaracje wstąpienia do dobrowolnej służby" - napisał na Twitterze szef MON.