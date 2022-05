Szef MON: w czasie epidemii codziennie ponad 2,5 tys. wojskowych medyków świadczyło pomoc potrzebującym (aktualizacja)

Codziennie ponad 2,5 tys. wojskowych medyków świadczyło pomoc wszystkim potrzebującym w czasie epidemii; mieliśmy dowód, że również w czasie pokoju Wojsko Polskie odgrywa ważną rolę, służącą bezpieczeństwu naszej ojczyzny - mówił w poniedziałek szef MON Mariusz Błaszczak.

Podczas uroczystości na placu Piłsudskiego w Warszawie szef MON Mariusz Błaszczak podziękował i wyróżnił okolicznościowymi medalami wojskowych medyków i żołnierzy za zaangażowanie w czasie pandemii. Szef MON wręczył również sztandar Wojskowemu Ośrodkowi Medycyny Prewencyjnej z Modlina.

Błaszczak powiedział, że "codziennie ponad 2,5 tys. wojskowych medyków świadczyło pomoc wszystkim potrzebującym w czasie epidemii". "Mieliśmy dowód tego, że również w czasie pokoju Wojsko Polskie odgrywa, jakże ważną rolę, służącą bezpieczeństwu naszej ojczyzny" - zaznaczył szef MON.

Podkreślał również zaangażowanie żołnierzy z Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej, służących w wojskowych szpitalach, przychodniach, ośrodkach zdrowia, ale również żołnierzy wojsk chemicznych, czy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zaznaczył, że WOT to kolejny rodzaj polskich sił zbrojnych, bardzo mocno zaangażowany w świadczenie pomocy potrzebującym. "Chyba każdy z nas, kto w okresie epidemii miał konieczność odwiedzenia czy to szpitala, czy to ośrodka zdrowia, spotkał żołnierzy w oliwkowych beretach, to żołnierze WOT-u, którzy pomagali w przeprowadzaniu wszystkich procedur administracyjnych, którzy odciążali w ten sposób cywilną służbę zdrowia" - mówił Błaszczak.

Przypomniał, że WOT uruchomiły infolinię z pomocą psychologiczną i wraz z żołnierzami z Wojskowej Służby Zdrowia pobierali wymazy, pracowali w punktach szczepień, pomagali wszystkim tym, którzy potrzebowali pomocy.

Szef MON podziękował żołnierzom i dodał, że dzięki ich postawie i codziennej służbie Polska jest bezpieczna. Podziękował także rodzicom chrzestnym sztandaru, szczególnie kpt. Katarzynie Rabińskiej-Nowakowskiej za przesłanie, "które płynie od powstańców warszawskich". "Choć czasy się zmieniają, to zapewnienie bezpieczeństwa zawsze było, jest i będzie zasadniczym zadaniem, które przyświeca żołnierzom Wojska Polskiego" - powiedział szef MON.

Wojsko Polskie od samego początku wspierało działania, by powstrzymać epidemię koronawirusa oraz złagodzić jej skutki. Każdego dnia w walkę z koronawirusem zaangażowanych było kilka tysięcy żołnierzy i pracowników wojska. Żołnierze wojsk operacyjnych oraz WOT m.in. transportowali środki medyczne i tlen do szpitali, pobierali wymazy oraz wspierali punkty szczepień, prowadzili dezynfekcję, transportowali żywność i środki ochrony osobistej, opiekowali się kombatantami - poinformowało w komunikacie Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej.