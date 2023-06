Szef MON w czwartek i piątek w Brukseli na spotkaniu ministrów obrony NATO

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak w czwartek i piątek weźmie udział w spotkaniu ministrów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli. Tematem rozmów będzie pakiet decyzji przygotowywanych do zatwierdzenia przed szczytem NATO w lipcu; w planach jest także spotkanie komisji NATO-Ukraina.

Dwudniowe spotkanie szefów resortów obrony poprzedza szczyt NATO w Wilnie, który odbędzie się 11 i 12 lipca. Jak wskazuje w komunikacie resort obrony, spotkanie ministrów pozwoli na "omówienie pakietu decyzji, które są przygotowywane do zatwierdzenia przez szefów państw i rządów". Dla Polski szczególnie istotne będą kwestie dotyczące odstraszania i obrony na flance wschodniej" - czytamy. We wszystkich sesjach ministrów obrony NATO ma wziąć udział Szwecja - jako kandydat do członkostwa w Sojuszu.

W planach jest także posiedzenie Komisji NATO-Ukraina, które, jak ocenia MON, "będzie okazją do zamanifestowania solidarności NATO z Ukrainą oraz omówienia możliwości dalszego wsparcia Sojuszu dla Ukraińskich Sił Zbrojnych".

Czwartkową sesję ministerialną poprzedzi posiedzenie Ukraine Defence Contact Group, zajmującej się koordynacją wsparcia dla Ukrainy. "Formuła tego spotkania została zainicjowana przez USA w marcu 2022 r. w Bazie Sił Powietrznych USA w Ramstein, w reakcji na napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Polska pozostaje jednym z najbardziej aktywnych państw-donatorów zarówno w zakresie pomocy dla mieszkańców, jak i dostaw sprzętu wojskowego - którego wartość szacowna jest na ponad 2,5 mld euro" - podkreśla MON.

MON informuje też, że podczas sesji ministerialnej w piątek odbędzie się ceremonia podpisania poprawki do memorandum w sprawie Multinational Ammunition Warehousing Initiative (MAWI) włączającej do programu cztery kolejne państwa: Bułgarię, Danię, Niemcy i Luksemburg. MAWI to inicjatywa mająca zapewnić siłom zbrojnym państw sojuszniczych niezakłócony dostęp do zasobów amunicji, poprzez utworzenie sieci magazynów. "Jest to kwestia kluczowa dla zabezpieczenia działań wojsk w czasie operacji. Polska jest uczestnikiem tego programu od lutego br." - przypomina resort obrony.

Ponadto, jak informuje ministerstwo, planowane jest spotkanie z przedstawicielami transatlantyckiego przemysłu obronnego, na które zaproszona została także Unia Europejska, Szwecja i Ukraina. "Będzie ono okazją do konsultacji między ministrami obrony i producentami uzbrojenia w sprawie wzmocnienia łańcucha dostaw, zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz omówieniu ewentualnych barier we współpracy przemysłowej" - wskazuje MON.

Podczas spotkania ministrów obrony NATO zaplanowane jest także spotkanie ministrów obrony państw uczestniczących w kanadyjskiej grupie bojowej wysuniętej obecności NATO na Łotwie. "Służyć ono będzie omówieniu bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem grupy" - czytamy. Batalionowa grupa bojowa NATO stacjonująca na Łotwie to element eFP - wzmocnionej Wysuniętej Obecności Sojuszu na wschodniej flance; podobne grupy stacjonują w m.in. w pozostałych państwach bałtyckich i Polsce. Państwem ramowym grupy eFP na Łotwie jest Kanada, a jej częścią jest również stacjonująca w Adażi pod Rygą polska kompania czołgów.

Poprzednie spotkanie w tym formacie odbyło się w lutym tego roku; tematem dyskusji było wtedy m.in. przekazanie Ukrainie czołgów Leopard. Pod koniec maja natomiast szef MON wziął udział w szeregu spotkań z ministrami obrony państw sojuszniczych w innych formatach - spotkaniu Grupy Północnej, zrzeszającej państwa północy Europy, spotkaniu Bukaresztańskiej Dziewiątki zrzeszającej 9 państw wschodniej flanki UE, a także w spotkaniu ministrów obrony Unii Europejskiej.