Szef MON w Elblągu: warto być żołnierzem

Warto być żołnierzem, warto być częścią wielkiej wojskowej rodziny NATO - mówił, zachęcając do wstępowania do wojska, wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak podczas poniedziałkowego koncertu piosenki wojskowej państw NATO w Elblągu. Wcześniej w tym mieście odbył się piknik wojskowy.

Zwracając się do widzów koncertu w Elblągu wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak mówił, że Wojsko Polskie jest dziś dobrze wyszkolone. "W każdej sytuacji możemy liczyć na naszych żołnierzy, są sprawni, gotowi do działania, nieustannie się szkolą, podnoszą swoje umiejętności" - wyliczał i zachęcał "wszystkich, którzy planują swoją przyszłość", by wstępowali do wojska, do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

"Sprawdzicie, czy bycie żołnierzem to pomysł dla was. (...). Każdy ochotnik otrzymuje 4560 zł miesięcznie, może zrobić prawo jazdy i zdobyć różne uprawienia m.in. patent nurka, czy skoczka spadochronowego. Po rocznym szkoleniu może zostać zawodowym żołnierzem lub rezerwistą. Zajrzyjcie do najbliższego wojskowego centrum rekrutacji, czekamy nas. Potrzebujemy waszej wiedzy i energii, sprawności i entuzjazmu" - zachęcał Błaszczak ze sceny na elbląskiej Wyspie Spichrzów.

Podkreślał też, że "warto być częścią wielkiej wojskowej rodziny NATO". "Walczymy o godność i przyszłość Polski. Walczymy o to, żeby Polska była Polską" - podsumował Błaszczak.

Przed wieczornym koncertem szef MON odwiedził piknik wojskowy na elbląskim Starym Mieście, gdzie podziwiał zgromadzony tam sprzęt i robił zdjęcia z odwiedzającymi piknik. Podobne pikniki odbywały się od soboty w ponad 50 miastach w kraju. Zachęcano na nich do wstępowania do wojska.

W koncercie piosenki wojskowej państw NATO wystąpili wykonawcy muzyki pop z Polski i zagranicy oraz zespoły wojskowe, w tym Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Widowisko było ilustrowane materiałami filmowymi związanymi z wojskowością i polskimi żołnierzami.

Publiczność mogła wysłuchać najbardziej znanych polskich pieśni wojskowych, m.in. "Hej, hej, ułani", "Rozkwitały pąki białych róż", czy "Czerwone maki na Monte Casino". Były też światowe przeboje, jak "Wind of Change", "In The Army Now", "Eye of the Tiger", a także znany z filmu "Top Gun" utwór "Take My Breath Away" czy "Brothers in Arms" z repertuaru Dire Straits.

Na scenie w Elblągu zaśpiewali m.in. Halina Frąckowiak, Kasia Moś, Julia Belei, Marien, Dagmara Bryzek, Filip Lato i Jan Pietrzak, zespoły Odessa Band, Captain Jack i Trubadurzy, trio tenorów Tre Voci, a także rapujący Vito WS i raperzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Plenerowy koncert z okazji Święta Wojska Polskiego został zorganizowany przez TVP na elbląskiej Wyspie Spichrzów, partnerem wydarzenia było Ministerstwo Obrony Narodowej.