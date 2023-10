Szef MON: W. Kukuła i M. Klisz to doświadczeni dowódcy, gwarantują, że proces modernizacji wojska będzie przebiegał sprawnie

Generałowie Wiesław Kukuła i Maciej Klisz to doświadczeni dowódcy, którzy dowodzili wojskiem polskim zarówno na misjach jak i tu, w ojczyźnie; gwarantują, że proces modernizacji wojska będzie przebiegał sprawnie - ocenił we wtorek szef MON Mariusz Błaszczak.

Prezydent Andrzej Duda we wtorek mianował generała Wiesława Kukułę na funkcję szefa Sztabu Generalnego i generała Macieja Klisza na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Szef MON odnosząc się do tej sprawy we wtorek podkreślił, że obaj generałowie "to doświadczeni dowódcy, dowódcy którzy dowodzili wojskiem polskim zarówno na misjach jak i tu, w naszej ojczyźnie".

"Oni gwarantują, że proces modernizacji wojska, największy w historii, będzie przebiegał sprawnie. A więc będziemy wzmacniać wojsko polskie, zarówno jeżeli chodzi o liczebność, a więc będą powstawały nowe jednostki wojskowe, szczególnie we wschodniej części naszego kraju, jak i będziemy wzmacniać wojsko polskie - jeśli chodzi o wyposażenie w nowoczesną broń - ocenił Błaszczak.

Podkreślił, że to szczególnie ważne "w sytuacji zagrożeń, przed którymi stoi dziś Polska".