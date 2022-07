Szef MON w niedzielę weźmie udział w pierwszej przysiędze żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak w niedzielę w Nowym Dworze Mazowieckim weźmie udział w pierwszej przysiędze żołnierzy nowego rodzaju służby wojskowej - dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - poinformował resort.

Pierwszą przysięgę dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złoży 128 żołnierzy, którzy właśnie ukończyli 28-dniowe szkolenie podstawowe w 2. Mazowieckim Pułku Saperów w Kazuniu Nowym oraz w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. W całej Polsce przysięgę złoży blisko 700 ochotników, m.in. na terenie jednostek wojskowych w Chełmnie, Węgorzewie, a także na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu.

Resort wskazał, że ochotnicy rozpoczęli szkolenie 6 czerwca w dwunastu jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. Ich szkolenie obejmowało m.in. musztrę, regulaminy wojskowe oraz szkolenie z bronią. "Teraz mogą przejść do kolejnego etapu służby, czyli do szkolenia specjalistycznego, które będzie trwało 11 miesięcy i będzie połączone z wykonywaniem obowiązków w jednostce wojskowej" - zaznaczono w komunikacie.

Do końca roku - dodano - zostanie zorganizowanych jeszcze sześć terminów szkoleń dla dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Następne rozpocznie się w poniedziałek - 4 lipca. MON i Wojsko Polskie, w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w tym roku jest gotowe przeszkolić 15 tys. ochotników.

Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową wprowadziła ustawa o obronie ojczyzny. Po odbyciu szkolenia podstawowego ochotnicy składają przysięgę wojskową, stając się żołnierzami w stopniu szeregowego. "Następnie - 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego. Ochotnik podczas służby otrzymuje uposażenie w wysokości 4560 zł (osoby do 26 roku życia zwolnione są z podatku). W trakcie służby może podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, np. zrobić prawo jazdy, uzyskać uprawnienia dla operatora maszyn czy spawacza, zrobić patent nurka oraz skoczka spadochronowego" - wskazano w komunikacie.

"Zyskuje również pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej. Ci, którzy nie zdecydują się po cyklu szkoleniowym kontynuować służby, przechodzą do rezerwy. Mają prawo pierwszeństwo przy zatrudnieniu np. w administracji publicznej" - dodano.

Resort obrony podał, że wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej można złożyć poprzez portal zostanzolnierzem.pl oraz osobiście w 86 wojskowych centrach rekrutacji (czynne od poniedziałku do piątku a także w pierwszą sobotę miesiąca w godz. 8.00 - 14.00). Ponadto od maja działa specjalna infolinia, w godz. 8.00-22.00 pod numerem 800 180 110 , gdzie codziennie (włącznie z weekendami) można uzyskać szczegółowe informacje na temat tej służby i jej warunków.

Za proces rekrutacji odpowiada Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Instytucja, która ma swoich przedstawicieli w każdym województwie, skoncentrowana jest na pozyskiwaniu żołnierzy do służby zawodowej i terytorialnej. CWCR koordynuje i nadzoruje działalność wojskowych centrów rekrutacji. Adresy i dane kontaktowe wojskowych centrów rekrutacji można sprawdzić pod adresem https://bit.ly/3GF9ISv.

Jednym z priorytetów MON - wskazano w komunikacie - jest zwiększenie liczebności Wojska Polskiego. "Trwałe mechanizmy do wzrostu liczby żołnierzy zapewnia ustawa o obronie ojczyzny (uproszczenie procesu rekrutacji, nowe rodzaje służby wojskowej, etc.). Na mocy jej zapisów zwiększa się finansowanie wojska. Celem jest zwiększenie liczebne Sił Zbrojnych RP do 300 tys. żołnierzy, w tym 250 tys. żołnierzy zawodowych oraz 50 tys. żołnierzy OT i zbudowanie nowych związków taktycznych w szczególności na wschodzie Polski" - czytamy w komunikacie.