Szef MON w piątek zatwierdzi umowy offsetowe w drugiej fazie programu Wisła

Szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdzi w piątek umowy offsetowe na elementy do przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu w drugiej fazie programu Wisła - poinformował w czwartek resort obrony.

Jak przekazało ministerstwo, dzięki umowom offsetowym z firmami Raytheon i Lockheed Martin, których łączna wartość to ok. 1 miliard złotych, w Polsce powstanie zaplecze usługowo-naprawcze i produkcyjne wspierające system Wisła, składający się m.in. z takich elementów jak radar LTAMDS i rakiety PAC-3 MSE.

"Ważną częścią podpisywanych umów jest włączenie polskich firm do grona certyfikowanych dostawców dla podmiotów amerykańskich. Jest to nie tylko okazja do skoku technologicznego w procesie produkcji, ale też możliwość tworzenia nowych rozwiązań w technologiach rakietowych wspólnie z partnerami ze Stanów Zjednoczonych. Wpłynie to znacząco na możliwości badawczo-rozwojowe i testowe polskiego przemysłu" - podkreśliło MON.

Zwrócono uwagę, że podpisanie umów to kontynuacja procesu zapoczątkowanego w pierwszej fazie programu Wisła.

Szef MON w marcu 2018 r. podpisał kontrakt na dostawę dwóch baterii przeciwlotniczych i przeciwrakietowych systemów Patriot w ramach I fazy Wisła. Wciąż trwają także negocjacje offsetowe z innym liderem przemysłu zbrojeniowego, przedsiębiorstwem Northrop Grumann, porozumienie z którym również zaowocuje znacznym transferem technologii.