Szef MON: w Poniatowej powstaje kolejna, czwarta brygada w ramach 18. Dywizji Zmechanizowanej

Dzięki współpracy z władzami samorządowymi w Poniatowej powstaje kolejna, czwarta brygada w ramach 18. Dywizji Zmechanizowanej - powiedział w piątek szef MON Mariusz Błaszczak. Podkreślił, że rząd PiS postawił na wzmocnienie bezpieczeństwa Polski.

Szef MON wziął udział w posiedzeniu rady miasta Poniatowa (woj. lubelskie).

Jak mówił, warunkiem rozwoju Polski jest bezpieczeństwo. "Rząd PiS postawił na wzmocnienie bezpieczeństwa. Rzeczywiście mieliśmy dużo pracy, bo ci, którzy rządzili do 2015 r., koalicja PO-PSL, doprowadziła do sytuacji, w której ponad 600 jednostek zostało zlikwidowanych i to na wschód od Wisły" - wskazał Błaszczak.

Podkreślił, że aby odstraszać potencjalnego agresora, Wojsko Polskie musi być wyposażone w nowoczesną broń, ale muszą też istnieć jednostki wojskowe. Zaznaczył, że dzięki współpracy z władzami samorządowymi w Poniatowej powstaje kolejna, czwarta brygada w ramach 18. Dywizji Zmechanizowanej.

We wtorek w Siedlcach szef MON podpisał decyzję o sformowaniu kolejnej jednostki w ramach 18 Dywizji Zmechanizowanej, czyli 18. Brygady Zmotoryzowanej z dowództwem w Poniatowej. Nowo formowana brygada będzie obejmowała południowo - wschodnią część odpowiedzialności 18 Dywizji Zmechanizowanej. Będzie zlokalizowana w pięciu miejscowościach w województwie lubelskim i województwie podkarpackim. Nowa jednostka wojskowa uzupełni zdolności 18DZ w zakresie wysokiej mobilności - przekazał MON.