Szef MON: w rozmowie z minister obrony Niemiec poruszę sprawę dostarczania broni Ukrainie

Szef MON Mariusz Błaszczak zapowiedział, że podczas wtorkowego spotkania z minister obrony Niemiec Christine Lambrecht poruszy sprawę dostarczania broni Ukrainie. Niemcy mają duży potencjał, mogą wspierać i powinni wspierać Ukrainę wojskowo - stwierdził.

W amerykańskiej bazie wojskowej Ramstein w Niemczech odbywa się we wtorek zwołane przez sekretarza obrony USA Lloyda Austina się spotkanie przedstawicieli resortów obrony kilkudziesięciu krajów NATO i spoza Sojuszu Północnoatlantyckiego. Uczestniczy w nim szef polskiego MON, który ponadto spotka się także z niemiecką minister obrony. Również we wtorek premier Mateusz Morawiecki spotka się w Berlinie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Błaszczak zapytany w TVP Info, czy uda się przekonać Niemców do dostarczania broni Ukrainie zapewnił, że poruszy tę kwestię podczas spotkanie z minister obrony Niemiec.

"Nie ulega dla nas żadnej wątpliwości, że Niemcy mają duży potencjał, mogą wspierać i powinni wspierać Ukrainę wojskowo. Nie robią tego, albo robią to w ograniczonym zakresie" - powiedział szef resortu obrony.

Dodał, że on na poziomie ministrów obrony, a premier w rozmowie z kanclerzem Niemiec będą mówić o konieczności wprowadzenia mocnych sankcji wobec Rosji. "Tylko w ten sposób możemy zatrzymać zagrożenie rosyjskie, możemy zatrzymać inwazję rosyjską" - stwierdził.

Błaszczak zapytany został także pytany o pomoc humanitarną z Unii Europejskiej dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Ocenił, że "Unia Europejska poza deklarację nie wychodzi". "Ale jesteśmy cierpliwi, pokazujemy, że Polska pomaga i jest to pomoc naturalna" - dodał.

"Jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę byliśmy jednym z pierwszych państw, które wspierały Ukrainy, Polska wspiera ją cały czas" - powiedział Błaszczak. "Zależy nam na tym, żeby Ukraina była niepodległa. Niepodległość Ukrainy oznacza niepodległość Polski" - dodał.

Szef MON podkreślał też, że konferencja w Ramstein ma szerszy charakter, bo to spotkanie nie tylko NATO, ale i państw wspierających, spoza Sojuszu.

Jak zapowiadał Pentagon, na organizowaną przez USA we wtorek konferencję zaproszono przedstawicieli ok. 40 państw. Przedmiotem dyskusji będzie zarówno bieżąca pomoc dla Ukrainy, jak i długoterminowe wzmacnianie ukraińskiej armii. Rzecznik pentagonu John Kirby zapowiedział, że zakres omawianych tematów będzie szeroki - od ostatnich ocen sytuacji na polu bitwy we wschodniej Ukrainie, przez wzmacnianie bazy przemysłu obronnego, po omówienie przyszłych potrzeb obronnych Ukrainy.

W ubiegłym tygodniu minister obrony Niemiec poinformowała, że Niemcy dostarczą Ukrainie czołgi i broń ciężką, odbędzie się to jednak poprzez wymianę sprzętu w ramach partnerskich krajów UE i NATO - podał portal NTV. Lambrecht podkreślała, że Niemcy nie mogą dostarczać Ukrainie ciężkiej broni z zapasów Bundeswehry, dlatego odbywa się to poprzez wymianę z krajami członkowskimi NATO i UE. Dotyczy to przede wszystkim broni z zapasów NRD-owskich, już wcześniej wysyłanej przez Bundeswehrę.