Szef MON: w tym roku w Augustowie powstanie batalion saperów

Jeszcze w tym roku w Augustowie powstanie batalion saperów - powiedział w niedzielę szef MON Mariusz Błaszczak. Główne zadanie batalionu to wzmocnienie ściany wschodniej i zabezpieczenie tzw. Przesmyku Suwalskiego ze względu na uwarunkowania geograficzne, ukształtowanie terenu i strategiczne położenie szlaków komunikacyjnych.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował w niedzielę w Augustowie, że jeszcze w tym roku Wojsko Polskie wraca do miasta.

"Jeszcze w tym roku w Augustowie powstanie batalion saperów. (...) Będzie on wchodził w skład 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej będącej częścią 16. Dywizji Zmechanizowanej" - zapowiedział minister Błaszczak. Dodał, że żołnierzom będzie służył m.in. pojazd minowania narzutowego - polskiej konstrukcji.

Jak zaznaczył szef MON, "obecność Wojska Polskiego gwarantuje bezpieczeństwo".

"Rząd PiS robi wszystko, żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo, w przeciwieństwie do tych, którzy rządzili Polską do 2015 r., którzy likwidowali jednostki wojskowe, którzy oddawali wschód naszego kraju do Wisły na pastwę agresora, a doskonale wiemy, czym kończy się okupacja rosyjska" - powiedział minister Błaszczak. Jako przykład wskazał obławę augustowską.

Zwrócił uwagę, że dziś zbrodni wojennych popełnianych przez Rosję doświadczają Ukraińcy. "Obok żołnierzy polskich widzimy tu dziś żołnierzy sojuszniczych m.in. amerykańskich, brytyjskich rumuńskich i chorwackich, którzy ramię w ramię ćwiczą w północno-wschodniej części naszego kraju - w miejscu ważnym ze strategicznego punktu widzenia zapewnienia Polsce bezpieczeństwa oraz całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego" - powiedział szef MON.

Przypomniał, że między 1921 a 1939 w Augustowie służył Pułk Ułanów Krechowieckich. "Zanim przyszli do Augustowa, wykazali się dzielnością broniąc Polski przed nawałą bolszewicką, przed atakiem komunistycznej Rosji, potem też dzielnie bronili Polski w 1939 r., kiedy przeciwstawiali się nawale niemieckiej udowadniając swoją miłość do ojczyzny, swój patriotyzm, poświęcając swoje zdrowie i życie w imię wolnej Polski" - powiedział szef MON.

"Liczę, że młodzi mieszkańcy Augustowa i okolic będą przystępowali do Wojska Polskiego, do tego batalionu saperów, który jeszcze w tym roku powstanie (...), że będą gotowi stanąć w obronie Rzeczypospolitej Polski" - dodał minister.

Jednostka w Augustowie powstanie w ramach Pakietu Wzmocnienia Sił Zbrojnych RP na lata 2023 - 2025 przyjętego przez Radę Ministrów w 2022 r., mówiącego o wzmocnieniu istniejących już związków taktycznych na wschodniej flance NATO.