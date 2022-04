Szef MON weźmie we wtorek udział w konferencji ws. wsparcia dla Ukrainy

We wtorek w niemieckim Ramstein minister obrony Mariusz Błaszczak weźmie udział w konferencji Ukraine Defense Consultative Group z udziałem przedstawicieli kilkudziesięciu państw, pod przewodnictwem sekretarza obrony USA Lloyda J. Austina – poinformowało MON w poniedziałek.

Uczestnicy konferencji mają omówić bieżące wsparcie dla Sił Zbrojnych Ukrainy oraz długoterminowe plany dalszej pomocy. W planie jest także bilateralne spotkanie szefa MON z niemiecką minister obrony Christine Lambrecht. W poniedziałek Błaszczak poinformował o swojej telefonicznej rozmowie z szefem Pentagonu, z którym spotkał się także w ubiegłym tygodniu podczas wizyty w Waszyngtonie.

Jak zaznaczyło MON, "Polska od lat udziela praktycznego wsparcia ukraińskim siłom zbrojnym". Resort przypomniał że po rosyjskiej napaści na Ukrainę w lutym br. Polska przekazuje nieodpłatnie pomoc wojskową z zasobów polskiego wojska, angażuje się także w pomoc humanitarną dla ukraińskich uchodźców.

Na początku lutego rząd w ramach pomocy Ukrainie przekazał temu państwu przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun i Grom, lekkie moździerze, amunicję i drony rozpoznawcze.

"Siły Zbrojne RP już wcześniej były aktywnie zaangażowane w projekty na rzecz transformacji ukraińskiego sektora bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i wielostronnym (na poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym)" - podkreślił resort.

MON przypomniało utworzenie w 2016 r. w Lublinie Dowództwa Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady (LITPOLUKRBRIG) - jedynej tego typu jednostki z udziałem Ukrainy oraz państw członkowskich NATO. "Służący w nim oficerowie ukraińscy funkcjonują w środowisku działającym zgodnie ze standardami i procedurami NATO, co następnie wykorzystują po powrocie do kraju, przyczyniając się do wzrostu interoperacyjności sił zbrojnych Ukrainy oraz państw NATO. LITPOLUKRBRIG jest również zaangażowana w działania szkoleniowe na Ukrainie, gdzie bierze udział w szkoleniu dowództw ukraińskich jednostek" - dodało MON.