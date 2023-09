Szef MON: Wojsko Polskie będzie liczyło 300 tys. żołnierzy, to jest możliwe (aktualizacja)

Wojsko Polskie będzie liczyło 300 tys. żołnierzy, jest jeden warunek - ten kurs, który przyjął rząd PiS musi być kontynuowany - powiedział w sobotę, podczas wielkiej przysięgi wojskowej na święcie 16. Dywizji Zmechanizowanej na Polach Grunwaldu szef MON Mariusz Błaszczak.

Przysięgę złożyło ok. 850 żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Żołnierze szkolą się w 1. Brygadzie Artylerii, 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej, 20. Brygadzie Zmechanizowanej, 15. Pułku Przeciwlotniczym oraz w 9. Batalionie Dowodzenia.

"Bardzo dziękuję, że 850 żołnierzy złożyło przysięgę, to jest największa grupa wśród 4,4 tys. żołnierzy, którzy w ten weekend złożyli bądź składają właśnie przysięgę. Oni są już żołnierzami, albo za chwilę zostaną żołnierzami Wojska Polskiego" - powiedział szef MON.

Jak dodał, opozycja mówiła, że to jest niemożliwe, aby Wojsko Polskie liczyło 300 tys. żołnierzy. "Jest to możliwe i tak będzie. Oczywiście jest jeden warunek - ten kurs, który przyjął rząd PiS musi być kontynuowany i wtedy Wojsko Polskie będzie najsilniejszą armią lądową w Europie" - oświadczył Błaszczak.

Podkreślił, że jest to ważne, aby odstraszyć agresora, żeby Rosja nie odważyła się wkroczyć do Polski. "A jeśli do tego dodamy jeszcze fakt, że każdy centymetr polskiej ziemi jest broniony przez Wojsko Polskie, to mamy gwarancję bezpieczeństwa naszej ojczyzny" - dodał szef MON.

Jego zdaniem, "tak nie było przed 2015 rokiem". "Ówczesny rząd koalicji PO-PSL zakładał obronę na linii Wisły, a więc chciał zostawić te tereny położone na wschód od Wisły na pastwę wroga" - stwierdził Błaszczak.

"To symboliczne, że na Polach Grunwaldu dziękujemy żołnierzom z 16. Dywizji Zmechanizowanej za ich służbę, także służbę na granicy polsko-białoruskiej. Serdecznie wam dziękuję za obronę granicy, przed chwilą przysięgaliście bronić niepodległości granic Rzeczpospolitej Polski. Nie przejmujcie się, że pewna grupa celebrytów związanych z opozycją pluje na polski mundur. To jest haniebne, ten film +Zielona Granica+, to jest uderzenie w Polskę, to jest wpisanie się w scenariusz Putina" - podkreślił szef resortu obrony.

Jak mówił, "to hańba, że w Polsce są ludzie, którzy wpisują się w ten scenariusz. Ale oni stanowią mniejszość, naród polski, Polacy stoją +murem za polskim mundurem+".

Minister Błaszczak mówił, że wzmacnianie polskiego wojska to odbudowa zlikwidowanych w 2011 roku jednostek oraz wyposażanie żołnierzy w nowoczesny sprzęt. Podziękował także wojskom sojuszniczym, Amerykanom, Chorwatom, Brytyjczykom i Rumunom, którzy stacjonują na wschodniej flance NATO, służąc i ćwicząc w Bemowie Piskim. "Dziękuję wam za służbę, którą pełnicie w imię wolności, bezpieczeństwa państw wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest wielka wartość"- dodał.

Podczas święta 16. Dywizji Zmechanizowanej na Polach Grunwaldu trwa piknik wojskowy. Odwiedzający mogą obejrzeć sprzęt wojskowy, spróbować grochówki.

Obecnie w skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej wchodzi osiem jednostek wojskowych: 9. Brygada Kawalerii Pancernej, 15. Brygada Zmechanizowana, 20. Brygada Zmechanizowana, 1. Brygada Artylerii, 15. Pułk Przeciwlotniczy, 16. Pułk Logistyczny, 16. Pułk Saperów oraz 9. Batalion Dowodzenia. Od 2 grudnia 2019 roku Dowództwo 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej funkcjonuje w Olsztynie.

W komunikacie podano, że codzienność Dywizji to przede wszystkim intensywne szkolenie oraz wdrożenie do służby najnowszego sprzętu wojskowego, który w ramach modernizacji Wojska Polskiego trafił do naszych żołnierzy. Dostawy czołgów K-2, wyrzutni rakietowych HIMARS czy systemów przeciwlotniczych Mała Narew zwiększają zdolność obronną Dywizji. Od ponad dwóch lat żołnierze Dywizji strzegą również bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej, powstrzymując napływ nielegalnych migrantów do naszej Ojczyzny.

