Szef MON: Wojsko Polskie poprzez swoją siłę ma odstraszać agresora

Wojsko Polskie poprzez swoją siłę ma odstraszać agresora; w tym procesie kluczową rolę odgrywa ustawa o obronie ojczyzny. Jej wejście w życie rok temu pozwoliło na rozpoczęcie procesu budowy najsilniejszych wojsk lądowych w Europie - powiedział w poniedziałek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak otworzyli w poniedziałek konferencję "Rok od ustawy o obronie Ojczyzny - Rok ważnych zmian".

Błaszczak podziękował prezesowi PiS, nie tylko za to że - jak mówił - gdy rok temu przyjmowana była ustawa o obronie ojczyzny, pełnił on funkcję przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. "Ale przede wszystkim za przywództwo pana premiera Kaczyńskiego, bo gdyby nie przywództwo polityczne, to ta ustawa by nie została przyjęta" - podkreślił szef MON.

Jak zauważył, u naszych granic trwa wojna na Ukrainie, a Rosja próbuje odbudować swoje imperium". "W związku z tym nasza diagnoza, by wzmacniać Wojsko Polskie. Ale diagnoza przecież, która nie pojawiła się wczoraj. Konsekwentnie mówił o tym ś.p. prezydent Lech Kaczyński. Mówił o tym w Gruzji, w Tbilisi w 2008 roku, mówił o tym 1 września 2009 roku na Westerplatte" - wskazał wicepremier. Jak dodał, "wtedy, niestety, Polską rządziła koalicji PO-PSL, która - jako odpowiedzi na te zagrożenia - likwidowała jednostki wojskowe, szczególnie na wschodzie naszego kraju".

"Te jednostki dziś odtwarzamy, większość z nich już odtworzyliśmy" - powiedział szef MON. "Bardzo wiele jednostek powołujemy do życia, koncentrując naszą energię i uwagę na wschodniej części naszego kraju. Dlatego, że wychodzimy z założenia, że nawet skrawek polskiej ziemi nie może być oddany agresorowi, gdyż nie dopuścimy do tego, by na ziemi polskiej pojawiły się takie zdarzenia, tragiczne zdarzenia, jak w Buczy czy Irpieniu" - zaznaczył Błaszczak.

"Wojsko Polskie poprzez swoją siłę ma odstraszać agresora. W tym procesie kluczową rolę odgrywa ustawa o obronie ojczyzny. Przyjęcie tej ustawy rok temu (...), pozwoliło nam na rozpoczęcie procesu budowy najsilniejszych wojsk lądowych w Europie" - oświadczył minister obrony.

Ustawa o obronie ojczyzny weszła w życie 23 kwietnia 2022 r.; jej głównym celem było zwiększenie budżetu na obronność, zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw oraz zwiększenie możliwości szkolenia żołnierzy.