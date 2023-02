Szef MON: Wojsko Polskie rośnie w siłę

Wojsko Polskie rośnie w siłę; szeregi Wojska Polskiego są coraz liczniejsze - mówił w sobotę Elblągu podczas uroczystej przysięgi wojskowej żołnierzy dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wziął w sobotę udział w uroczystej przysiędze wojskowej żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w Elblągu.

Podczas uroczystości podkreślał, że Wojsko Polskie rośnie w siłę. "Szeregi Wojska Polskiego są coraz liczniejsze. Dziś ponad 2,5 tys. żołnierzy dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej złożyło przysięgę wojskową" - mówił szef MON. Dodał, że tylko w Elblągu przysięgę złożyło 364 żołnierzy. Podkreślał, że wszystkim im przyświeca jeden cel: chęć służenia ojczyźnie. Jak zaznaczył 75 proc. spośród żołnierzy zostanie żołnierzami zawodowymi.

Szef MON mówił też, że w ubiegłym roku 13 tys. 742 żołnierzy WP przystąpiło do służby. "To rekordowa wielkość w skali ostatnich lat. To jest największa liczba od czasu, kiedy został zaniechany pobór, czyli powszechny obowiązek służby wojskowej" - zauważył Błaszczak.

Dodał, że w tym roku MON przygotowało 25 tys. miejsc w dobrowolnej, zasadniczej służbie wojskowej, ale zapewnił, że zostanie ona zwiększona jeśli zajdzie taka potrzeba. "Naszym celem jest to, żeby odstraszyć agresora i zbudować silne Wojsko Polskie. I tak z roku na rok się dzieje" - powiedział wicepremier.