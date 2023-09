Szef MON ws. nielegalnych migrantów: obłędne plany inżynierii społecznej

Są tacy, którzy polityką multikulti chcą doprowadzić do zniszczenia cywilizacji europejskiej, opartej na zasadach chrześcijaństwa. To są jakieś obłędne plany inżynierii społecznej - powiedział w czwartek szef MON Mariusz Błaszczak w Programie I Polskiego Radia.

Podczas rozmowy szef MON został m.in. zapytany o to, dlaczego nikt w Europie nie chce zastosować wariantu, w którym nielegalnych migrantów, którzy pojawiają się w Europie, odwozić do krajów z których pochodzą. "Dlatego, że realizują jakiś zupełnie szaleńczy plan zmiany demograficznej w Europie. Chcą doprowadzić polityką +multikulti+ do zniszczenia cywilizacji europejskiej, opartej na zasadach chrześcijaństwa. To są jakieś obłędne plany inżynierii społecznej" - ocenił Błaszczak.

Wskazał także, że "(szefowa Komisji Europsjskiej) pani von der Leyen proponując relokację, wysyła zaproszenie do mieszkańców Afryki i Azji". "Oni liczą na socjal, który jest wysoki w Unii Europejskiej, na to, że polepszą warunki życia" - dodał szef MON.

Dla Włoch rok 2023 będzie prawdopodobnie rokiem największej liczby migrantów przybywających drogą morską od 2017 roku. Od początku roku przypłynęło ich ok. 120 tys. w porównaniu z 64 529 w tym samym okresie 2022 roku i 41 188 w 2021 roku.

W niedzielę szefowa KE Ursula von der Leyen przyleciała ma Lampedusę, aby szukać rozwiązań dla sytuacji kryzysowej w związku z napływem imigrantów z Afryki. Szefowa KE zapowiedziała, że przygotowany zostanie 10-punktowy plan działania dotyczący wsparcia Włoch. "Musimy ustalić kryterium tego, kogo będziemy przyjmować. Wkrótce przygotujemy 10-punktowy plan działania dotyczący wsparcia Włoch" - zapewniła von der Leyen.