Szef MON: Wzmacniamy Wojsko Polskie, bo to najlepsza droga do bezpieczeństwa kraju

Odnawiamy jednostki i wzmacniamy Wojsko Polskie, bo to najlepsza droga prowadząca do bezpieczeństwa naszej ojczyzny, Polski - powiedział w niedzielę wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas pikniku wojskowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Szef MON wziął udział w spotkaniu z cyklu "Nowoczesne wojsko. Bezpieczna Ojczyzna" w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. To program MON prezentowany w październiku br. w różnych oddziałach, do których trafi nowy, zamówiony przez resort sprzęt wojskowy. W prezentacji podczas żołnierskiego pikniku wzięły udział jednostki wojskowe z całej Polski. Można było zobaczyć nowoczesne uzbrojenie oraz m.in. mobilny punkt mobilizacyjny.

W wystąpieniu do żołnierzy i uczestników spotkania Błaszczak zaznaczył jak ważne są współczesne formacje wojskowe. "Prezydent Andrzej Duda, zwierzchnik Polskich Sił Zbrojnych oraz rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie odnawiają jednostki wojskowe. Wzmacniamy Wojsko Polskie w poczuciu, że jest to najlepsza droga prowadząca do bezpieczeństwa naszej ojczyzny, Polski" - podkreślił Błaszczak.

Szef MON przypomniał, że latem tego roku podpisano umowę z PZL Świdnik na dostarczenie do 25. BKP w Tomaszowie Mazowieckim nowoczesnych śmigłowców AW-149. "Pierwsze egzemplarze trafią tu już w przyszłym roku, a zamówiliśmy 32 silnie uzbrojone helikoptery, czyli dwie eskadry" - powiedział Błaszczak.

"To jest przełom, bo dotychczas 25. Brygada Kawalerii Powietrznej korzystała ze starych maszyn. Tutaj jak i w całym polskim wojsku są świetni żołnierze, ale ci żołnierze muszą dysponować bardzo dobrym sprzętem" - wskazał. "To nie jest tak, jak kiedyś mówił były prezydent Bronisław Komorowski, że +polscy piloci to polecą nawet na drzwiach od stodoły+. To haniebne słowa" - podkreślił.

Szef MON skrytykował też m.in. byłych prezydentów Bronisława Komorowskiego i Aleksandra Kwaśniewskiego za wypowiedzi o tym, że armia ma za dużo uzbrojenia i zapowiedzi zerwania umów na dostawy sprzętu dla polskiego wojska, kiedy tylko opozycja obejmie władzę.