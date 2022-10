Szef MON: Wzmacniamy Wojsko Polskie, bo to najlepsza droga do bezpieczeństwa kraju (aktualizacja)

Wzmacniamy Wojsko Polskie, bo to najlepsza droga prowadząca do bezpieczeństwa Polski. Nasi żołnierze muszą być jednak dobrze uzbrojeni – powiedział w niedzielę wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas pikniku wojskowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Szef MON wziął udział w spotkaniu z cyklu "Nowoczesne wojsko. Bezpieczna Ojczyzna" w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej (BKP) w Tomaszowie Mazowieckim.

W wystąpieniu do żołnierzy i uczestników spotkania Błaszczak zaznaczył, jak ważne są współczesne formacje wojskowe.

"Prezydent Andrzej Duda, zwierzchnik Polskich Sił Zbrojnych, oraz rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie odnawiają jednostki wojskowe. Wzmacniamy Wojsko Polskie w poczuciu, że jest to najlepsza droga prowadząca do bezpieczeństwa naszej ojczyzny, Polski" - podkreślił Błaszczak.

Szef MON przypomniał, że latem tego roku podpisano umowę z PZL Świdnik na dostarczenie do 25 BKP w Tomaszowie Mazowieckim nowoczesnych śmigłowców AW-149. "Pierwsze egzemplarze trafią tu już w przyszłym roku. Zamówiliśmy 32 silnie uzbrojone helikoptery, czyli dwie eskadry" - powiedział Błaszczak.

"To jest przełom, bo dotychczas 25 Brygada Kawalerii Powietrznej korzystała ze starych maszyn. Tutaj, jak i w całym polskim wojsku, są świetni żołnierze, ale ci żołnierze muszą dysponować bardzo dobrym sprzętem" - wskazał. "To nie jest tak, jak kiedyś mówił były prezydent Bronisław Komorowski, że +polscy piloci to polecą nawet na drzwiach od stodoły+. To haniebne słowa" - podkreślił.

Szef MON skrytykował też m.in. byłych prezydentów Bronisława Komorowskiego i Aleksandra Kwaśniewskiego za wypowiedzi o tym, że armia ma za dużo uzbrojenia i zapowiedzi zerwania umów na dostawy sprzętu dla polskiego wojska, kiedy tylko opozycja obejmie władzę.

"Jeżeli tak będzie, to piloci będą zmuszeni do latania na starym, postsowieckim sprzęcie, który stanowi zagrożenie dla samych pilotów, a dla wszystkich Polaków wypowiedzenie tych umów będzie oznaczało realne zagrożenie. Polska jest bezpieczna wtedy, kiedy Wojsko Polskie jest silne" - powiedział Błaszczak.

"Z opozycją jest tak, że kiedy obiecują coś dobrego, to pamiętajcie, że tego nie spełnią" - zwrócił się wicepremier do żołnierzy i uczestników pikniku wojskowego. "Kiedy obiecują jednak coś złego, to możecie być pewni, że to zrobią" - ocenił.

"My realnie dbamy o bezpieczeństwo, a jak ono jest ważne, wszyscy wiemy. Rosja próbuje odbudować swoje imperium, napadła na Ukrainę. Naszym zadaniem, jest takie wzmocnienie polskich sił zbrojnych, aby Rosja nie ważyła się zaatakować nas" - podsumował.

W żołnierskiego pikniku w Tomaszowie Mazowieckim wzięły udział jednostki wojskowe z całej Polski. Można było zobaczyć nowoczesne uzbrojenie i m.in. mobilny punkt mobilizacyjny.