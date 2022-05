Szef MON: żadna armia jeśli jest nieliczna, nie może być silna

Nowoczesna broń jest istotna, ale jeszcze bardziej istotne jest to, by armia była liczna – mówił w piątek w Sokółce (woj. podlaskie) szef MON Mariusz Błaszczak. Żadna armia jeśli jest nieliczna, nie może być silna - dodał zachęcając do wstępowania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Przypomniał kontrakt na zakup 250 czołgów Abrams, zapytania ofertowe w sprawie kolejnych zestawów Patriot i wyrzutni artylerii rakietowej HIMARS, zakupy uzbrojonych dronów produkcji tureckiej i bezzałogowców krajowych, a także zestawów przeciwlotniczych Piorun, przekazanych także Ukrainie.

Nawiązał też do zamiarów około dwukrotnego zwiększenia liczebności sil zbrojnych - do 250 tys. żołnierzy wojsk operacyjnych i 50 tys. ochotników WOT.

"Nowoczesna broń oczywiście jest niezwykle istotna, ale jeszcze bardziej istotne jest to, żeby Wojsko Polskie było liczne. Żadna armia, jeżeli jest nieliczna, nie może być silna" - powiedział szef MON, który wręczył ochotnikom karty powołań do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - nowego rodzaju służby, wprowadzonego ustawa o obronie ojczyzny.

"Zachęcamy służbą w wojsku, ale zachęcamy też dobrymi warunkami tej służby" - powiedział; przypominając, że wynagrodzenie dla żołnierza pełniącego dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to 4,6 tys. zł.