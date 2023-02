Szef MON: zasadniczym zadaniem żołnierzy WOT jest stanie na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny

Zasadniczym zadaniem żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest stanie na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny - podkreślił w niedzielę wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Dodał, że żołnierze WOT sprawdzają się m.in., w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz na granicy polsko-białoruskiej.

W niedzielę na Placu Zamkowym w Warszawie, z udziałem szefa MON, odbyła się uroczysta przysięga 144 ochotników, którzy ukończyli szkolenie podstawowe w ramach 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej.

Błaszczak podkreślił, że Wojska Obrony Terytorialnej rozrastają się liczebnie. "W połowie ubiegłego roku powołaliśmy do życia trzy nowe brygady, w tym stołeczną 18. Brygadę Obrony Terytorialnej" - powiedział minister. Dziękował wszystkim tym, którzy postanowili dołączyć do jej szeregów.

Wicepremier zwrócił uwagę, że niemal 150 żołnierzy złożyło w niedzielę swoją przysięgę, "ślubowało służbę ojczyźnie, ślubowało obronę ojczyzny". "To bardzo ważne słowa, bardzo ważny moment w życiu każdego żołnierza. Bardzo dziękuję, że postanowiliście państwo połączyć swoją aktywność zawodową ze służbą wojskową" - podkreślił Błaszczak, zwracając się do żołnierzy.

Minister zaznaczył, że tworząc Wojska Obrony Terytorialnej nadano lokalny wymiar służbie wojskowej. "Żołnierze WOT-u sprawdzili się podczas pandemii, niosąc pomoc wszystkim, którzy tej pomocy potrzebowali, sprawdzają się zawsze wtedy, kiedy trzeba usuwać skutki klęsk żywiołowych, kiedy należy wspierać Straż Pożarną, sprawdzają się na granicy polsko-białoruskiej, wspierając strażników granicznych" - powiedział Błaszczak.

"Zasadniczym zadaniem żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest stanie na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny" - podkreślił wicepremier.

Szkolenie ochotników, którzy postanowili połączyć dotychczasowe życie cywilne ze służbą wojskową obejmowało m.in. naukę bezpiecznego posługiwania się bronią, taktyki, pierwszej pomocy, topografii i orientacji w terenie, poruszania się na polu walki, ale też musztrę, regulaminy wojskowe itp.

18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej jest najmłodszą jednostką WOT. To też jedyna jednostka, której stały rejon odpowiedzialności to teren zurbanizowany. Jej formowanie zaczęło się niespełna siedem miesięcy temu, a brygada liczy ponad 600 żołnierzy. Co trzeci ochotnik z Warszawy deklaruje, że powodem wstąpienia do WOT była wojna na Ukrainie.

