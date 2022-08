Szef MON: Żołnierze mogą odbierać nadgodziny za ponadnormatywną służbę podczas szkoleń, pokazów czy pikników

Żołnierze mogą odbierać nadgodziny za ponadnormatywną służbę podczas szkoleń, pokazów czy pikników - przypomniał w piątek szef MON Mariusz Błaszczak. Podkreślił, że tej zasady nie stosuje się do wykonujących zadania w sytuacjach kryzysowych.

"Zwalczając dezinformację - informuję! Żołnierze mogą odbierać nadgodziny za ponadnormatywną służbę podczas szkoleń, pokazów czy pikników. Przepisy regulują to od wielu lat. Doświadczeni dowódcy to wiedzą. Zasady nie stosuje się do wykonujących zadania w sytuacjach kryzysowych" - napisał na Twitterze minister Błaszczak.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym