Szef MON: żołnierze nie śpią, by Polacy spali spokojnie

Tysiące funkcjonariuszy w mundurach, w tym żołnierzy Wojska Polskiego, codziennie, z poświęceniem i profesjonalnie chronią granicę naszego kraju. Dzięki nim Polska jest bezpieczna – mówi na łamach wtorkowego "Super Expressu” szef MON Mariusz Błaszczak.

Służba na granicy to - jak wskazał minister obrony - ogromny wysiłek, ale Wojsko Polskie, co podkreślił, nie raz pokazało, że sprosta różnym, nawet najtrudniejszym wyzwaniom. "Żołnierze cały czas szkolą się i przygotowują do działania w razie kryzysu, konfliktu, czy wojny" - przypomniał.

Zapewnił, że działania resortu nastawione są na to, by zapewnić żołnierzom jak najlepsze warunki służby.

Zaznaczył, że wsparcie okazywane żołnierzom przez obywateli jest ogromnie istotne. "Do wsparcia naszych żołnierzy na granicy gorąco zachęcam. (…) Wszelkie gesty szacunku, życzliwości i pamięci bardzo ich cieszą i wzmacniają motywację. Oni przecież służą tam, żebyśmy my mogli spokojnie spać" - dodał szef MON.