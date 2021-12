Szef MON: zwróciłem się do prezydenta o podwyżki dla żołnierzy

Zwróciłem się do prezydenta o podwyżki dla żołnierzy - średnio 677 zł brutto; podwyżki otrzymają też pracownicy wojska - średnio 500 zł brutto - zapowiedział w ostatni dzień 2021 roku szef MON Mariusz Błaszczak. Według niego podwyżki będą wypłacone z "wyrównaniem od stycznia".

"Zwróciłem się do Pana Prezydenta o zwiększenie kwoty bazowej dla żołnierzy z 3,81 do 4,23. Oznacza to podwyżkę uposażeń o średnio 677 zł. brutto, z wyrównaniem od stycznia. Podwyżki średnio o 500 zł brutto otrzymają też pracownicy resortu obrony narodowej. Dobrego 2022 roku" - poinformował szef MON na Twittrze.

W połowie grudnia GUS podał dane o inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 7,8 proc. (przy wzroście cen towarów - o 8,1 proc. i usług o - 6,6 proc.).

Według prognoz Polskiego Instytutu Ekonomicznego w 2022 r. największym problemem dla polskiej gospodarki będzie wysoka inflacja, która wyniesie 7,3 proc. Wysoki wzrost cen będzie dotyczyć zarówno żywności, rachunków za prąd i ciepło, jak i usług.

Prezes NBP Adam Glapiński w czwartkowym wywiadzie dla Business Insidera stwierdził, że dysponuje już nowymi prognozami makroekonomicznymi na najbliższe dwa lata. Uwzględniają one nowe taryfy na prąd i gaz oraz wpływ tarczy antyinflacyjnej na gospodarkę. Na podstawie tych danych Glapiński ocenił, że średnioroczna inflacja CPI w 2022 r. wyniesie 7,6 proc. - czyli więcej niż przewidywane 5,1 proc. w 2021 r. Maksymalny poziom inflacji CPI będzie miał miejsce w czerwcu 2022 r. (8,3 proc.), a następnie będzie ona się stopniowo obniżać - do 6,2 proc. w grudniu 2022 r. - powiedział Glapiński.