Szef MS: bardzo mi zależy, aby warunki pracy kuratorów poprawiały się

Bardzo mi zależy, aby status i warunki pracy kuratorów poprawiały się, co do organizacji, szacunku społecznego i wiedzy społeczeństwa o pracy kuratorów - zapewnił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wskazał, że ważnym krokiem w tym kierunku była niedawna reforma przepisów.

W poniedziałek w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie odbyły się pierwsze obchody Święta Kuratorskiej Służby Sądowej. Uczestniczyły w nim licznie zgromadzeni kuratorzy z całej Polski, oraz przedstawiciele MS, sądownictwa, prokuratury i zawodów prawniczych. Takie święto zostało formalnie ustanowione na mocy obszernej nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych reformującej kwestie związane z tym zawodem, która 5 kwietnia br. weszła w życie.

"To pierwsze takie formalne święto waszej służby. (...) Waszą pracę doceniamy każdego dnia. Wymiar sprawiedliwości, to system połączony, a praca wszystkich składa się na ostateczny sukces. Co byłoby z prawomocnego orzeczenia, jeśli nie byłoby tych, którzy często z narażeniem własnego życia i zdrowia, pracują nad wykonaniem tych orzeczeń" - wskazał Ziobro. Dodał, że działania kuratorów sprawiają, że "wyroki nabierają realnego charakteru i faktycznie następuje przeciwdziałanie patologiom i ochrona najsłabszych".

Jak kontynuował minister, diagnozy, jakie kuratorzy stawiają w swojej codziennej pracy "pomagają przywrócić do życia w społeczeństwie ludzi, którzy znaleźli się już na jego marginesie". "To niezwykle ważna praca, wielkie poświęcenie i wymaga czegoś więcej, niż tylko profesjonalnego podejścia, wymaga wkładania serca i serdeczności dla drugiego człowieka" - dodał Ziobro.

"Chylę czoła przed waszą ciężką pracą, poświęceniem i zaangażowaniem, ale chciałbym też wyrazić słowa uznania, że wybraliście ten niełatwy zawód" - podkreślił Ziobro.

List do kuratorów skierował prezydent Andrzej Duda. "Istotę państwa posłannictwa streszcza sama nazwa: kuratorska służba sądowa. Słowo kurator wywodzi się od łacińskiego cura, oznaczającego troskę, opiekę - w tym przypadku opiekę, która jest jednocześnie służbą człowiekowi i społeczeństwu pełnioną w imię tych samych podstawowych wartości, których strzec winna także władza sądownicza, a więc solidarności, sprawiedliwości i praworządności" - wskazał prezydent w liście odczytanym przez prezydenckiego ministra Andrzeja Derę.

Przewodniczący Krajowe Rady Kuratorów Dariusz Palmirski wskazał, że kuratorska służba sądowa to jeden z ważniejszych elementów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a kadrę kuratorską stanowi aktualnie ponad 5 tys. kuratorów zawodowych i ponad 15 tys. kuratorów społecznych.

"Obszerna nowelizacja wprowadziła szereg rozwiązań, o które prosiło środowisko kuratorów. Za te zmiany serdecznie dziękuję. (...) Trudno jednak nie zauważyć zmian, które nie poszły w dobrym kierunku. Mam tu na myśli przede wszystkim ograniczenie roli samorządu zawodowego" - zastrzegł jednocześnie Palmirski. Dodał, że w rozmowach z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wosiem Rada otrzymała zapewnienie, że "w najbliższej przyszłości ponownie siądziemy przy wspólnym stole, aby omówić wątpliwe kwestie i wypracować satysfakcjonujące dla nas rozwiązania".

Nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych m.in. wzmocniła ochronę prawną kuratorów, przyznała dodatki specjalne i zmieniła przepisy o nadzorze oraz o kwestiach dyscyplinarnych. Wprowadzono rozwiązanie, które umożliwia kuratorom sądowym uzyskanie potrzebnej pomocy psychologicznej. Możliwa stała się także bezpłatna ochrona prawna w postępowaniu karnym, w którym kurator uczestniczy w charakterze pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego, a także w postępowaniu cywilnym, w którym zostało wytoczone przeciwko kuratorowi powództwo pozostające w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych.

Wśród innych ważnych zmian wprowadzonych nowelizacją, uregulowane zostały zasady nadzoru administracyjnego nad kuratorską służbą sądową oraz ujednolicone zasady odbywania aplikacji kuratorskiej i przeprowadzania egzaminu kuratorskiego.

Nowelizacja wprowadziła też tytuł honorowy - dyplomowanego kuratora specjalisty. Przysługuje on kuratorowi posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy, w tym co najmniej 5-letni okres pracy jako kurator specjalista oraz znaczący dorobek zawodowy. W poniedziałek - podczas uroczystości w Arkadach Kubickiego - pierwsi z kuratorów otrzymali takie tytuły. Wręczono także odznaczenia - Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę.

Dzień 25 czerwca ustanowiony został świętem zawodu kuratora sądowego, gdyż tego dnia w II RP w 1929 r. wydane zostało rozporządzenie w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i sądach dla nieletnich. "Od tamtej pory pojęcie kuratora sądowego zaczęło wpisywać się w strukturę wymiaru sprawiedliwości" - przypomniał resort sprawiedliwości.