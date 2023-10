Szef MS z poparciem dla warszawskiego kandydata Suwerennej Polski Sebastiana Kalety

Szef MS Zbigniew Ziobro na poniedziałkowej konferencji prasowej wyraził poparcie dla warszawskiego kandydata Suwerennej Polski, wiceszefa MS Sebastiana Kalety. "To skuteczny polityk, ekspert w dziedzinie prawa europejskiego" - powiedział Ziobro.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej Ziobro wyraził poparcie dla jednego z warszawskich kandydatów do Sejmu z listy PiS - Sebastiana Kaleta, obecnie posła Suwerennej Polski i sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

"Mafia reprywatyzacyjna miała się w Warszawie najlepiej, i miałaby się dalej, gdyby nie pan Sebastian Kaleta, który wniósł ogromny wkład swojej wiedzy prawniczej, umiejętności i pasji w przywracanie elementarnej sprawiedliwości w Warszawie, w sercu Polski i Europy, gdzie działy się sceny dantejskie" - mówił Ziobro, przypominając udział Kalety w powstaniu i działaniu tzw. komisji reprywatyzacyjnej.

Jak mówił, Kaleta okazał się "politykiem skutecznym, także w zakresie przywracania mienia przejętego przez przestępców". "To także ekspert w zakresie prawa europejskiego, obrońca polskiej suwerenności. Realizuje te zadania w ramach naszej współpracy z organami Unii Europejskiej, wielokrotnie reprezentował ministerstwo i mnie. (...) Gdyby nie zapobiegliwość pana ministra, to Unia Europejska już narzuciłaby nam te rozwiązania w zakresie adopcji dzieci przez pary LGBT i inne ideologiczne wymysły" - mówił, zachęcając wyborców w Warszawie do głosowania na Kaletę

Ziobro wcześniej, na konferencji w Otwocku udzielił poparcia Dariuszowi Olszewskiemu, ósmemu na liście kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 20 (tzw. obwarzanek warszawski).