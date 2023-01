Szef MS: zwróciłem się do MON, by wspólnie przeszkolić funkcjonariuszy Służby Więziennej dla obronności

Zwróciłem się do Ministerstwa Obrony Narodowej, by 10 tys. funkcjonariuszy Służby Więziennej zostało przeszkolonych dla obronności kraju; poszczególne służby powinny gwarantować bezpieczeństwo Polaków - powiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

W piątek szef MS odbył wizytę w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie niedaleko Radzymina, gdzie funkcjonariusze SW odbywają szkolenia w zakresie obronności kraju.

"Zgodnie z zasadą +umiesz liczyć, licz na siebie+ polskie wojsko, polskie społeczeństwo, ale też i poszczególne służby winny gwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Tylko wtedy, gdy będziemy odpowiednio przygotowani sami, będziemy odstraszać i gwarantować jako państwo bezpieczeństwo Polaków" - powiedział.

Jak poinformował, w związku z tym zwrócił się do MON, by służby podlegające MS - Służba Więzienna - "były przeszkolone pod kątem zagrożenia związanego z realiami współczesnego świata, tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą". "Ufam i mam nadzieję, że tego rodzaju umiejętności i kwalifikacje, które pozyskują dzisiaj funkcjonariusz Służby Więziennej za sprawą tego porozumienia, które MS zawarło z MON, nigdy nie będą potrzebne; ale najważniejsze to być przygotowanym" - dodał Ziobro.

Szef MS wskazał, że docelowo przeszkolonych ma zostać 10 tys. funkcjonariusz SW; podziękował również MON i wojsku za współpracę.