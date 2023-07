Szef MSWiA: D. Tusk podaje blisko pięć razy więcej uchodźców niż przyjechało, to manipulacja

Szef MSWiA Mariusz Kamiński ocenił w rozmowie interia.pl, że podawana przez szefa PO Donalda Tuska liczba 135 tysięcy migrantów z krajów muzułmańskich, którzy mieli przyjechać do Polski - blisko pięć razy więcej niż ich faktycznie przyjechało - to manipulacja.

Minister Kamiński skomentował uzyskane z MSWiA przez portal dane, według których polskie wizy pracownicze otrzymało w 2022 r. niecałe 30 tys. obywateli państw muzułmańskich.

"Realne, prawdziwe dane dotyczące wydanych wiz pracowniczych dla obywateli państw muzułmańskich pokazują skalę manipulacji Donalda Tuska. Przewodniczący PO podaje liczbę blisko pięć razy większą niż faktyczna" - skomentował szef MSWiA.

"Jeszcze rok temu Donald Tusk chciał przyjmować do Polski migrantów wysłanych na naszą granicę przez białoruskie służby. Forsujących naszą granicę określał mianem +biednych ludzi, którzy szukają sobie miejsca na świecie+. Krytykował pomysł zapory i kpił, że ta nigdy nie powstanie. Dziś w swoich filmikach straszy migrantami. To człowiek, który kłamstwa używa jako narzędzia do prowadzenia polityki, co w sprawie bezpieczeństwa polskiego państwa jest absolutnie niedopuszczalne" - dodał minister Kamiński w rozmowie z portalem.

Szef MSWiA uważa, że Tusk - jako współtwórca europejskiej polityki migracyjnej - "nie ma dziś żadnej legitymacji do wypowiadania się w sprawach migracji, bo jest człowiekiem absolutnie niewiarygodnym".

"Jako przewodniczący Rady Europejskiej chciał przecież zmuszać państwa UE do przyjmowania nielegalnych migrantów. Do czego doprowadziła taka polityka, widzimy dziś w Niemczech, we Francji, czy w Szwecji" - zacytowała Kamińskiego interia.pl.

W 2022 roku wydano 29 tys. 643 takie wizy w państwach muzułmańskich - najwięcej migrantów muzułmańskich w ubiegłym roku przybyło do Polski z Turcji - ponad dziewięć tysięcy oraz Uzbekistanu ponad pięć tysięcy. Na dalszych miejscach znalazły się Indonezja - 2712 osób, Kazachstan 2627, Azerbejdżan 2288 oraz Turkmenistan 2249, Kirgistan 1621 oraz Bangladesz 1591.

W pozostałych krajach wydano po kilkaset wiz pracowniczych - m.in. Kosowo, Egipt, Tadżykistan, Pakistan lub kilkadziesiąt m.in. Maroko, Nigeria, Iran, Syria, Jordania - wyliczył portal na podstawie danych MSWiA.

Portal wskazał, że dane dotyczące wiz pracowniczych są wielokrotnie niższe niż te dotyczące pozwoleń na pracę, np. z ponad 33 tysięcy pozwoleń na pracę wydanych obywatelom Uzbekistanu wizy otrzymało tylko nieco ponad pięć tysięcy, a z ponad 25 tysięcy pozwoleń w Turcji wizy dostało ponad 9 tys. Również z Bangladeszu z 13,5 tys. pozwoleń, wizy pracownicze otrzymało 1,6 tys. osób - dodał portal.