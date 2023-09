Szef MSWiA do funkcjonariuszy SG: jesteście prawdziwymi obrońcami naszych granic

Jesteście prawdziwymi obrońcami naszych granic. To dzięki wam wrogowie naszego kraju, wrogie reżimy z Moskwy i Mińska nie przełamały naszej granicy i nie przełamią naszej granicy - powiedział we wtorek szef MSWiA Mariusz Kamiński. Dodał, że Polska jest i będzie bezpieczna.

We wtorek we Włodawie (woj. lubelskie) prezydent Andrzej Duda oraz szef MSWiA Mariusz Kamiński wzięli udział w uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz odsłonięciu pomnika pamięci gen. Franciszka Kleeberga i żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie".

Szef MSWiA podkreślił, że żołnierze Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie" 84 lata temu do końca bronili niepodległości Polski, płacąc za to najwyższą cenę. "Dziś przy tym pomniku pan prezydent spotyka się z funkcjonariuszami Straży Granicznej, z żołnierzami Wojska Polskiego, tymi, którzy dziś bronią naszej niepodległości. Tymi, którzy z taką determinacją dzień i noc z bronią w ręku strzegą granic naszego państwa" - zaznaczył Kamiński.

Dodał, że prezydent Andrzej Duda odznaczył symbolicznie 10 funkcjonariuszy Straży Granicznej Krzyżami Zasługi za dzielność. "Wśród odznaczonych funkcjonariuszy są funkcjonariuszki i funkcjonariusze, którzy w trakcie wykonywania zadań obrony granicy wschodniej doznali ran zadanych od kamieni i innych niebezpiecznych narzędzi" - powiedział szef MSWiA.

Podkreślił, że zarówno oni, jak i cała formacja swoją codzienną służbą udowadnia każdego dnia, że przysięga, którą złożyli jest "przysięga dla nich świętą". "Jesteście prawdziwymi obrońcami naszych granic. Jesteście godnymi następcami żołnierzy gen. Kleeberga. To dzięki wam wrogowie naszego kraju, wrogie reżimy z Moskwy i Mińska nie przełamały naszej granicy i nie przełamią naszej granicy. Nie będzie tu fali chaosu. Polska jest i będzie bezpieczna, dzięki takim funkcjonariuszom jak wy" - mówił Kamiński.

"Jako minister SWiA chce wyrazić słowa swojego najwyższego uznania, najwyższego szacunku i podziękowania za waszą służbę dla Polski. Chcę też was zapewnić, że wszyscy zwykli Polacy, niezależnie od ich poglądów politycznych są wam ogromnie wdzięczni, za to wszystko, co dla nich robicie, co robicie dla naszego kraju. Cała Polska jest z was dumna" - zaznaczył Kamiński.

