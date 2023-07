Szef MSWiA do policjantów: dzięki wam Polacy czują się bezpieczni we własnych domach i kraju

To dzięki wam, dzięki waszemu profesjonalizmowi, zaangażowaniu i ofiarności Polacy czują się bezpieczni we własnych domach i w granicach własnego kraju - powiedział do policjantów minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, podczas Centralnych Obchodów Święta Policji.

W poniedziałek na Placu Zamkowym w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Święta Policji, w których udział wziął m.in. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. "W dniu waszego święta, jako minister spraw wewnętrznych, chcę wam złożyć wielkie podziękowania za waszą codzienną służbę. Za wasz trud, za to co wkładacie w tę służbę. Chcę powiedzieć, jak bardzo szanujemy waszą służbę" - powiedział szef MSWiA.

"88 proc. naszych obywateli uważa, że Polska jest państwem bezpiecznym mimo tego, że od dwóch lat u granic naszego kraju toczy się brutalna wojna. Aż 96 proc. Polaków uważa, że miejsce jego zamieszkania jest miejscem bezpiecznym. To jest miara sukcesu polskiej policji. To jest efekt waszej ciężkiej pracy, waszej ciężkiej służby" - ocenił.

Zwracając się do funkcjonariuszy szef MSWiA podkreślił, że to dzięki ich profesjonalizmowi, zaangażowaniu i ofiarności Polacy czują się bezpieczni we własnych domach i w granicach własnego kraju. "Bo przecież granic naszego kraju też bronicie" - zaznaczył.

"W tych dniach 500 kolejnych funkcjonariuszy polskiej policji z oddziałów prewencji i kontrterroryści pojechali bronić i strzec wschodniej granicy naszego kraju. Razem z funkcjonariuszami Straży Granicznej i żołnierzami Wojska Polskiego, żeby zwykli Polacy, nie politycy i ministrowie, czuli się bezpiecznie. Bo jest siła, która ich ochroni przed złem zewnętrznym i wewnętrznym. To jest między innymi, a może nawet i przede wszystkim Polska policja. Nowoczesna, dobrze zorganizowana formacja państwa polskiego, chroniąca obywateli niezależenie od ich poglądów politycznych. Taka jest i będzie Polska policja" - mówił Mariusz Kamiński.

"W związku z dzisiejsza uroczystością chciałbym szczególne życzenia złożyć tym, którzy dziś złożyli być może najważniejszą w swoim życiu przysięgę. Naszym nowym funkcjonariuszom, którzy dziś na naszych oczach przysięgali, że nawet z narażeniem życia będą bronić naszych obywateli. Bardzo serdeczne życzenia również dla naszych nowych oficerów policji" - dodał.